Nemmeno la pioggia ha fermato i più di 4.000 partecipanti che si sono presentati sulla linea di partenza, pronti per dare il massimo fino al traguardo, attraverso le vie e i tanti sentieri immersi nel verde di Vimercate. Ennesimo successo per l’edizione 2025, l’ottava, de «La Corsa dei Campanili» che si è tenuta domenica lungo cinque differenti percorsi (8 - 14 – 20 - 26 km + La Corsa dei Passeggini di 3 km).

La Corsa dei Campanili, in 4mila per l'edizione 2025

Una grande macchia gialla, come il colore delle magliette di quest’anno, con stampata una dedica speciale per Ace e Cri (Alessandro Aceto e Cristian Mauri, recentemente scomparsi) storici organizzatori della corsa, che hanno sempre messo «Testa, Cuore e Grinta» in tutto ciò che facevano, come ha ricordato anche la scritta presente sulle maglie. Ottava edizione con una bella e importante novità perché per la prima volta, l’arrivo è stato posizionato all’interno dei nuovi Giardini Sottocasa, inaugurati solo pochi giorni fa. Si è però anche tornati alle origini allestendo il village all’interno del cortile d’onore della Villa Sottocasa, recentemente restaurata, proprio nel centro storico di Vimercate, accanto al MUST, Museo del territorio. Dopo il traguardo, un ricco e meritato ristoro finale per tutti, la possibilità di scattare foto ricordo e di godere di un massaggio decontratturante.

Alle ore 10.30, nonostante il clima non perfetto, ha preso il via la Corsa dei Passeggini che ha visto comunque la partecipazione di moltissime famiglie e bambini, super colorati con i loro ombrellini e impermeabili. Tantissimi anche i gruppi che hanno preso parte alla manifestazione.

L’associazione di promozione sociale MADE SPORT, organizzatrice della corsa, con il sostegno di HAKA Sport Agency, agenzia di sport marketing e di numerose associazioni e sponsor, è riuscita anche quest’anno a coinvolgere i cittadini e gli abitanti dei paesi limitrofi, valorizzando lo sport, il benessere e il territorio vimercatese.

Molto più di un evento sportivo

«Ancora una volta, La Corsa dei Campanili ha dimostrato di essere molto più di un evento sportivo: è una manifestazione della città, della sua energia, del suo spirito di comunità - ha commentato Davide Redaelli, presidente di MADE Sport - A noi il compito dell’organizzazione, ma il vero motore della corsa sono stati i cittadini di Vimercate e dei comuni vicini, che con la loro partecipazione hanno reso possibile, anno dopo anno, qualcosa di speciale. Quella del 2025 è stata un’edizione intensa, carica di significati ed emozioni, per noi organizzatori e per tutta la città. Nonostante la pioggia, oltre 4.000 runner hanno scelto di esserci, colorando le nostre strade con entusiasmo, determinazione e sorrisi. Grazie a tutti i partecipanti, al Comune, ai volontari, partner e sponsor. È la forza del gruppo a fare la differenza, ed è questa forza che continueremo a coltivare».

«Quella di quest’anno è stata un’edizione speciale e particolarmente emozionante della Corsa dei Campanili, in ricordo di due persone uniche che hanno fatto la storia di questo evento e della nostra città - ha aggiunto Mariasole Mascia, vicesindaco e assessore alla Promozione dello sport - Neanche la pioggia ha potuto fermare la testa, il cuore e la grinta delle tantissime persone che hanno preso parte alla manifestazione. Grazie come sempre a MADE Sport e ai tantissimi volontari che hanno reso possibile tutto questo».

