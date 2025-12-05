Meda si prepara a vivere la magia del Natale 2025 con tante iniziative pensate per i più piccoli e per tutta la famiglia.

La magia del Natale accende la città

Quest’anno Meda indosserà, ancora una volta, la magia del natale con le luminarie natalizie che illumineranno le vie della nostra Città, il grande Tannembaum, creando un’atmosfera magica e coinvolgente. Oltre alle tradizionali illuminazioni, la Città si arricchirà di installazioni luminose pensate per regalare scorci fotografici indimenticabili. Per rendere ancora più speciale questo Natale, verrà lanciato un contest fotografico dal titolo “#medaxnatale2025” che avrà a oggetto proprio le installazioni natalizie. Tutte le informazioni per partecipare verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Meda.

Musica e cultura

Dal 6 al 14 dicembre, in Sala civica Radio, sarà visitabile la mostra “Animal Aut”, organizzata dall’Associazione Amici dell’arte in collaborazione con l’Associazione Facciavista e la Cooperativa La Brughiera, con il patrocinio della Provincia di Monza e della Brianza e del Comune di Meda, nell’ambito del progetto Inclusione in movimento. Esposte opere dei Young Modern Autistic Artists dell’associazione Facciavista.

Tanti e di qualità i momenti musicali, grazie anche al supporto di Farmacie Comunali ASSP e Gelsia. La Banda Cittadina Santa Cecilia sarà protagonista di due importanti appuntamenti. Il primo, “Un Viaggio Fantastico: cronache di un viaggiatore del tempo” è fissato per sabato 14 dicembre dalle 16:30 presso l’Oratorio Madonna di Fatima, dove la Junior Band Santa Cecilia si esibirà in un concerto che metterà in luce il talento dei giovani musicisti. Il secondo appuntamento, il tradizionale Concerto di Natale realizzato dal Corpo musicale Santa Cecilia, si terrà venerdì 19 dicembre dalle 21:00 presso il suggestivo Santuario del Santo Crocifisso, regalando al pubblico le più belle melodie natalizie in una cornice di grande spiritualità.

Domenica 20 dicembre alle ore 21:00, nella Chiesa di Madonna di Fatima, si ripropone il tradizionale e ormai immancabile, #Grancorale di Natale, con i cori Musikè, E-Chorus e Coretto di Santa Maria Nascente. Più di 60 coristi ci accompagneranno con le loro voci alla S. Notte.

Il Corpo musicale La Cittadina, ci aspetterà il 6 gennaio 2026 per il consueto concerto dell’Epifania nella splendida cornice della Sala del Coro di Villa Traversi. Quale miglior modo per iniziare il nuovo anno in musica e gioia di stare insieme?

Momenti da trascorrere in famiglia e non solo

Le famiglie troveranno diverse occasioni per condividere momenti di gioia e divertimento. Sabato 6 dicembre la Medateca ospiterà due interessanti iniziative: dalle 10:00 alle 18:00 si terrà il mercatino del libro usato, un’occasione perfetta per scovare letture interessanti a prezzi accessibili e dare nuova vita ai libri. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, sempre in Medateca, si svolgerà un incontro con l’autrice Laura Ogna nell’ambito del “Festival delle Storie” giunto alla sua quinta edizione. L’evento, con un numero massimo di 20 iscritti, rappresenta un’occasione speciale per avvicinare i ragazzi al mondo della letteratura.

Sempre sabato 6 dicembre, dalle 15:00, si concluderà il corso di disegno per fumetti a cura di Francesca Follini, rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni.

Infine, lo Spazio Games Time, per ragazze e ragazzi da 11 a 19 anni, a partire da venerdì 5 dicembre 2025, vi aspetta per gli ultimi appuntamenti dell’anno in Medateca.

Sabato 13 dicembre 2025, la Medateca vi aspetta alle ore 10:30, per un momento di lettura e laboratorio “Cometa e altre stelle” dedicato a bambini dai 4 ai 6 anni. E ancora, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 10:30 letture natalizie, per bambini dai 3 ai 6 anni, e alle ore 15:30 per bambini dai 7 ai 10 anni, a cura di Pandemonium Teatro. Per lista d’attesa e informazioni: 0362 186581 biblioteca@comune.meda.mb.it. Si richiede un accompagnatore per bambino. Prenotazioni dal 3 dicembre 2025.

Un momento imperdibile per tutti sarà domenica 7 dicembre con l’accensione dell’albero di Natale al Parco Beretta Molla alle ore 17:00, nella tradizionale domenica di festa organizzata dall’Associazione Cittadini Quartiere Polo, un evento che segnerà ufficialmente l’inizio delle festività e che saprà emozionare grandi e piccini con la sua atmosfera magica. Inoltre, dalle 10:30 tanti momenti scandiranno la giornata: mercatini, panettone, vin brulé, Babbo Natale e letterine in consegna, benedizione del Presepe, piva di Natale e accensione dell’albero con una grande sorpresa per i bambini.

A Natale, ogni momento è ancora più speciale, anche immersi nella natura. Sabato 13 dicembre 2025, dalle 15:00 alle 17:30, al Bosco delle Querce si potrà preparare insieme qualche addobbo, passeggiare nel parco accompagnati dal suono della cornamusa e poi gustarsi una dolce merenda.

Una serata di degustazione enogastronomica vi aspetta per celebrare il Natale. L’evento, intitolato “Abbina il Natale”, si terrà lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20:00 presso il Centro Anziani in via Naviglio 10 a Meda, organizzata grazie alla collaborazione dei ragazzi del Servizio di Formazione e all’Autonomia dei ragazzi della Cooperativa La Brughiera. Il menù di 22€ include antipasto, salumi con lenticchie, dolci natalizi (torrone, panettone, cantuccini) e la degustazione di tre vini. La prenotazione è obbligatoria e va effettuata entro il 9 dicembre 2025.

Sport e Associazioni

Gli appassionati di ginnastica potranno ammirare le performance dei giovani atleti medesi domenica 14 dicembre 2025, dalle ore 16:00 presso il Palameda, evento sportivo di ginnastica ritmica societario, organizzato da Asd Virtus SGA. A seguire, il Gran Galà di Natale, giovedì 18 dicembre 2025, ore 20:30, presso il Palazzetto dello Sport Palameda, via Udine 1 Meda, organizzato da Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Meda, con anche la gradita partecipazione di atleti della Nazionale di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile. I Infine, sabato 20 dicembre 2025, dalle ore 20:00 presso il Palameda, “Festa di Natale Arancio Blu” con giochi ludico-sportivi dei tesserati, organizzato da Asd Atletico Meda Sud.

La magia dei mercatini

Sabato 14 dicembre, in collaborazione con Confcommercio, l’area pedonale del centro si animerà con la presenza di hobbisti, espositori e associazioni e il coinvolgimento di esercenti dell’area pedonale, offrendo l’opportunità di scoprire creazioni artigianali, prodotti locali e le attività delle realtà associative del territorio.

Un’occasione perfetta per immergersi nell’atmosfera natalizia e trovare, magari, qualche regalo originale. E ancora: musica Itinerante dal vivo con Parata e Show Drum-Line di Babbi Natale Drummers, con 17 percussionisti con strumenti illuminati a Led, e le Mascotte Disney di Topolino e Minnie. In via Solferino faranno bella mostra di sé un’auto e fuoristrada raduno. E non solo!

In piazza Municipio dalle ore 10:00 alle ore 17:00, percorso degli Elfi con giochi e simpatici scherzetti, e musica natalizia. In piazza Cavour dalle ore 14:30 DJ con musiche natalizie e due repliche dello spettacolo musical dal vivo Disney di Aladdin. La pasticceria Torte & C. organizza laboratori di decorazione biscotti e popcake per bambini. Il pastificio Semola organizza laboratori di pasta e INK & SERVICE sarà a disposizione per servizi fotografici in piazza Municipio con Babbo Natale… E dalle 16:00, in piazza Municipio dj set con birra brulé e specialità natalizie con un tocco di magia culinaria.

In mostra i Presepi delle Contrade

L’Associazione Palio di Meda allestisce presso la Sala Civica Radio i presepi dei rioni Belgora, Bregoglio e San Giuann, visitabili il 24, 25 e 26 dicembre, e l’1 e 6 gennaio 2026, dalle 15:00 alle 18:00.

Il presepe del Rione

Fameta si potrà visitare in Via Moncenisio 14, il 25 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00, il 26 e 28 dicembre dalle 15:30 alle 19:00, e i giorni 1, 4, 6, 11 e 18 gennaio dalle 15:30 alle 19:00.

Come da tradizione

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Associazioni Amici dell’Arte e ProLoco ProMeda propone la ventunesima edizione del concorso fotografico “Il Presepe a Meda, arte e tradizione”. La partecipazione al concorso è aperta a tutti, è libera, è gratuita. Tutte le informazioni per iscriversi sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Meda.

Non finisce qui…

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Associazione territoriale di Seveso Unione Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e le Associazioni Amici dell’Arte, ProLoco ProMeda e il gruppo Circolo Fotografico Acli, propone la quinta edizione del concorso fotografico “La vetrina di Natale più bella di Meda”. La partecipazione al concorso è riservata ad attività commerciali e negozi di Meda, è libera, è gratuita.

Tutte le informazioni per iscriversi saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Meda.