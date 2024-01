La band brianzola La Malaleche arriva al Bloom di Mezzago. Il quartetto, composto da Giuseppe Nucera – Sax Contralto e Sax Soprano, Valentina Benaglia – Voce e chitarre, Flavio Dell’Aversana – Voce e percussioni e Sergio Grimaldi al basso, si esibirà domani venerdì 19 gennaio, nello storico locale brianzolo nel corso della rassegna musicale 𝗠𝗘𝗦𝗧𝗜𝗭𝗔! - Suoni dall'anima meticcia; rassegna organizzata proprio dalla band ma che vedrà sul palco anche Diva Eva Napa, DIABLO REY e Fuzion Frenzy DJ set.

La Malaleche arriva al Bloom di Mezzago

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati del genere e per tutti i fan della band brianzola, nata nel 2015 tra Monza e Bergamo e da sempre con un'anima a doppio binario: acustica ed esplosiva. Il loro infatti è da sempre un progetto di musica patchanka che abbraccia il folk, la musica reggae, la rumba e il rock'n'roll, creando un mix di generi su cui poter ballare, una carica per smuovere corpi e identità.

L'ultimo grande evento che li ha visti protagonisti è dell'estate scorsa: la band lombarda infatti ha aperto nell'agosto 2023 il concerto del grande Tonino Carotone che si è tenuto al Tambourine di Seregno.

Ma nella storia quasi decennale di questa band i concerti davvero non si contano: dal 2015 infatti la Malaleche ha calcato numerosi palchi superando le 50 date all'anno, aprendo anche concerti di band come Modena City Ramblers, Bandabardò, Punkreas e Talco.

Appuntamento quindi domani sera, venerdì, al Bloom di mezzago dalle ore 22 per uno show che ha tutte le premesse per essere entusiasmante.