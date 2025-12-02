Torna a Concorezzo, al Cineteatro San Luigi, il grande appuntamento natalizio con la musica gospel. Giovedì 18 dicembre alle 21 andrà in scena il Sunshine Gospel Choir – Gospel Show 2025, un concerto gratuito unico, con tre protagonisti solisti accompagnati da 40 coristi, capace di regalare al pubblico un’esperienza intensa ed emozionante.

La musica gospel è di casa in Brianza: il 18 dicembre un concerto gratuito

Il concerto di Natale gospel è ormai una tradizione radicata a Concorezzo che richiama ogni anno un vasto pubblico, offrendo alla cittadinanza un momento di musica dal vivo di alta qualità e di partecipazione collettiva.

“Il concerto di Natale rappresenta un regalo che il Comune ogni anno fa all’intera comunità: una proposta musicale di grande pregio accessibile a tutti- ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Il livello qualitativo è sempre altissimo e l’atmosfera che si respira è di festa e di comunità, all’insegna della musica, della partecipazione e della tradizione. L’invito che estendo a tutti i concorezzesi è quindi quello di partecipare per vivere un momento di grande musica e condivisione”.

Protagonista sarà il Sunshine Gospel Choir, detentore del titolo di miglior coro Gospel d’Europa conferitogli alla Royal Albert Hall di Londra nell’ambito del prestigioso concorso americano “How Sweet The Sound” oltre che vincitore dell’iconico Golden Buzzer di Joe Bastianich a Italia’s Got Talent nel 2020.

Con oltre 900 concerti, 11 dischi e 3 DVD in quasi 30 anni di carriera, il coro propone un repertorio che spazia dalle melodie più recenti ai grandi classici che hanno reso celebre la musica Gospel a livello internazionale.

Anche il tour annunciato quest’anno per Natale è davvero ricco, con diverse tappe in Piemonte e non solo, e una sola in Brianza, appunto a Concorezzo.



In scaletta non mancheranno reinterpretazioni gospel di intramontabili successi soul, colonne sonore di film recenti come Harriet – con il brano Stand Up – e grandi classici del Natale, rivisitati in energici medley. Il pubblico sarà protagonista insieme agli artisti, trasformandosi in un unico grande coro.

La formazione

La formazione è composta dai tre leaders Minister Alex Negro (direzione e voce), Rosanna Russo (soprano) e Joe Nicolosi (tenore); dai quattro musicisti Paolo Gambino (piano e tastiere), Federico Memme (chitarra), Michele Bornengo (basso) e Mario Bracco (batteria); e dai 40 coristi/solisti.