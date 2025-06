In occasione della Festa di Giugno 2025, promossa dal Comune di Burago di Molgora, la Pro Loco di Burago ha partecipato con un proprio gazebo informativo, rimanendo in piazza per l’intera giornata di domenica 15 giugno, dalle 9:30 alle 19:30.

La Pro Loco in piazza per la Festa di Giugno 2025: oltre 40 nuovi soci e tanta partecipazione

La partecipazione è nata dal desiderio di rispondere all’interesse espresso da numerosi cittadini e dal sostegno dei soci attivi dell’associazione. Durante la giornata, oltre 250 collane floreali sono state distribuite ai passanti, in un clima festoso che ha facilitato il dialogo e la curiosità attorno alle attività della Pro Loco.

Ben 45 nuovi cittadini hanno scelto di iscriversi, segno di un rinnovato interesse verso il ruolo dell’associazione sul territorio. Numerosi anche i momenti di confronto con altre realtà associative locali, con cui si prevede di avviare nuove collaborazioni.

“Abbiamo vissuto una giornata intensa e positiva – dichiara il Direttivo della Pro Loco – fatta di incontri autentici, voglia di raccontarsi e spirito di partecipazione. Nonostante il caldo torrido, il riscontro della comunità è stato sorprendente.”

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 21 giugno, con “Passeggiando a Burago nel P.A.N.E.”, camminata naturalistica e culturale realizzata con il supporto del C.A.I. e il patrocinio del Parco Agricolo Nord Est.