Tra la fine di marzo e metà maggio saranno cinque le compagnie teatrali medesi che saliranno sul palco dell'Auditorium della scuola "Anna Frank" a Meda per una rassegna teatrale aperta a tutti i cittadini e gratuita, organizzata in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

Le compagnie teatrali medesi sul palco tra marzo e maggio: gli spettacoli sono gratuiti

I Nuovi Istrioni, Unitre Meda, I Senzatetto, Teatro Omnibus – Gruppo Teatro Meda, Teatro vivo e Gli Antistress: questi i nomi delle compagnie amatoriali protagoniste della rassegna in programma da marzo a maggio 2025.

Una passione, quella per il teatro, che questi artisti (insieme a tecnici, scenografi e costumisti) vogliono trasmettere al pubblico, inscenando temi di vita quotidiana più che attuali. Arte e cultura sono per Meda valori inestimabili, mezzo di espressione culturale, creativa e di identità comunitaria, veicolo di principi positivi e di alto valore morale.

Continua la scelta, apprezzata nelle scorse edizioni, di portare in scena i titoli in cartellone in due repliche, il sabato sera alle ore 21:00 e la domenica alle ore 16:00: un modo, questo, per permettere la più ampia partecipazione e, perché no, di ritornare il giorno dopo o invitare amici a rivivere le stesse emozioni e momenti d'evasione e divertimento.

Il programma

Sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 - “Se ti sposo mi rovino”

Compagnia Teatrale I Nuovi Istrioni

Cosa succede a un milionario scapolo con “il vizio delle donne” se chiede a tutte di sposarlo? E se tutte

piombano a casa sua con l’intento di organizzare le nozze ma nessuna sa dell’esistenza dell’altra? Semplice,

la sua vita è rovinata! Una commedia in due atti tutta da scoprire, tra avventure che lasciano con il fiato

sospeso, girandole, bugie e porte che si aprono e si chiudono.

Domenica 6 aprile 2025 - “Una figlia da maritare”

Compagnia Teatrale Unitre Meda

Intrighi, imbrogli, sotterfugi... Cosa non si farebbe per maritare una figlia! Basterà un amore sincero a risolvere la situazione?? Forse un colpo di scena finale svelerà l’arcano... Questa commedia accenderà la curiosità del pubblico, trasportandolo in una storia unica.

Sabato 12 e domenica 13 aprile 2025 - “Chat a due piazze”

Compagnia Teatrale I Senzatetto

Che c’è di male se un ragazzo e una ragazza si conoscono in una chat di internet? E che c’è di male se i due, una volta scoperto di abitare in due piazze di Roma molto vicine tra loro, decidono di incontrarsi? Uno spettacolo esilarante e ricco di colpi di scena svelerà la storia dei protagonisti, ostacolati in tutti i modi dai genitori, estremamente contrariati a questo incontro.

Sabato 10 maggio 2025 (unica data) - “L'eredità”

Teatro Omnibus - Gruppo Teatro Meda

Il ragionier Dicastello, dopo aver affrontato un rocambolesco viaggio in auto con la figlia, giunge al castello che ha appena ricevuto in eredità. Un maggiordomo e un factotum lo aiutano nell’apprezzare i vantaggi e i piaceri dell’essere ricchi e potenti. Ma non è tutto oro quel che luccica...

Una storia di alti e bassi che si concluderà con un sorprendente epilogo.

Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025 - “A la suocera dig semper de sì”

Teatro Vivo - Gli Antistress

Nella tranquilla (ma non troppo) esistenza di Edoardo Galimberti, pensionato costretto a convivere con la noiosa e pedante moglie Lena Scapuzzoni, l’unica consolazione è una buona dose di cinismo e ironia. Una routine che presto verrà sconvolta dall’arrivo di un giovane, spensierato e spendaccione, compagno di studi

della figlia di Lena che inscenerà un memorabile “gioco delle parti”, coinvolgendo proprio Edoardo.

“Una nuova stagione teatrale amatoriale di compagnie medesi, che segue il successo delle scorse edizioni - hanno affermato il Sindaco di Meda, Luca Santambrogio, e l’Assessore alla Cultura, Fabio Mariani. Gli attori vi trasporteranno in un vortice di emozioni e suggestioni con il desiderio di stare insieme e condividere nuove prospettive. Questa rassegna rappresenta l’occasione per vivere momenti di divertimento e di riflessione, rappresentati con la carica espressiva e creativa di quest’arte. Siamo certi che questi spettacoli lasceranno sorpresi sia gli affezionati, sia coloro che si recheranno a teatro per la prima volta.”

Per tutte le informazioni è possibile consultare la sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune di Meda, iscriversi alla newsletter, seguire gli account social istituzionali Facebook (Comune di Meda) e Instagram (comune_meda), contattare il servizio Cultura telefonando al n. 0362 396 809 o scrivendo all’indirizzo cultura@comune.meda.mb.it.