L'estate di Concorezzo fa il pieno: oltre 10mila presenze registrate

Sono state oltre 10 mila le presenze registrate nel corso dei concerti e delle serate organizzate dal Comune di Concorezzo e dalle associazioni della città in occasione della rassegna Concorezzo d'Estate. Una rassegna che ha registrato una grande partecipazione di pubblico, non solo concorezzese, ma anche dei comuni limitrofi.

Cinque le serate organizzate nei minimi dettagli dall'Amministrazione comunale con il contributo di associazioni sportive e culturali concorezzesi.

Nel dettaglio l’Ufficio Cultura del Comune ha organizzato il concerto tributo agli Abba (Abba Fever), lo spettacolo di illusionismo (Illusion Magic Show), lo spettacolo di danze irlandesi (Dance d’ys), il concerto tributo Max Pezzali 883 (Time Out) e lo spettacolo visionario con fuoco (Opera Fiammae). Da segnalare anche la tradizionale serata di Occasioni di (p)Assaggio.

Un lavoro importante che è partito con una programmazione studiata per coinvolgere i diversi target di pubblico e che si è tradotto anche nella gestione complessiva degli eventi che si sono tenuti nel parco di Villa Zoia e in piazza della Pace.

"Un risultato grandioso"

“La presenza in città di 10 mila persone nei diversi eventi, rappresenta un risultato grandioso in termini di apprezzamento dell’offerta culturale che abbiamo studiato per l’estate- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio. Organizzare eventi di qualità significa dare la possibilità ai concorezzesi di vivere la propria città in un clima di festa e di amicizia. Non solo. Significa anche dare un’opportunità importante di sviluppo al commercio locale. Per questi due importanti motivi, anno dopo anno, diamo questa attenzione così importante agli eventi estivi, certi di garantire un servizio gradito ai concorezzesi ma non solo. Sono tanti, infatti, i non residenti che hanno scelto di trascorrere le serate estive nella nostra città, attratti dalla proposta culturale e di eventi che come Comune abbiamo studiato e coordinato”.

L'assessore "Eventi che hanno affascinato e divertito"