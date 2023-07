Una serata tutta giovane quella di ieri 26 luglio 2023, svoltasi a Meda nell’area dell’isola pedonale tra Piazza Cavour, via Solferino e Piazza Municipio. L’Amministrazione ha voluto dedicare l’ultimo mercoledì di luglio del ricco programma #MEDAestate appuntamenti che hanno accompagnato i cittadini durante i mesi estivi con proposte sempre nuove e

originali, ai giovani talenti medesi dando loro la possibilità di esibirsi nelle più disparate discipline davanti al pubblico, purché fosse per loro una passione.

L'ultimo mercoledì d'estate di luglio dedicato ai giovani talenti medesi

Arte, canto, ballo... ogni forma di arte per colorare la Città e farle respirare aria fresca. Un’occasione a cui tanti artisti emergenti hanno risposto con entusiasmo.

Lo Young Summer Art Contest in questione ha portato vivacità e #mostraciiltuotalento è stata la call to action lanciata per ricevere le proposte dei destinatari di questo progetto.

Si sono esibiti: in concerto la band rock Medean Creed e il gruppo metal Increased Dicay, DJ Set di Jazzy J in via Solferino in compagnia di Sara Varrichione, mostra di arti visive di Camilla Silva, fumetti e libri di Martina Follador, ritratti eseguiti dal vivo in open air da Akila Porage, Elva Kreko, fotografia analogica di Chiara Saladino dell’Associazione Sigmund, dipinti e disegni di Lisa Santoro, street art Made in Meda di Giorgio Marzolo.

I ragazzi sono stati originali, creativi e determinati. Valori che l’Amministrazione comunale intende tutelare per spronare i giovani a credere sempre più nei propri talenti; qualcosa che oggi si fatica a valorizzare.

Esposizione artistica in piazza Cavour

In piazza Cavour, invece, presente l’esposizione di mezzi e biciclette reinterpretati artisticamente che avevano già dato mostra di sé durante la pedalata per le vie della nostra città di sabato 15.

Il filo rosso: un approccio pensato anche per i giovani"

L’Assessore alla Cultura e Medateca Fabio Mariani e l’Assessore alle Politiche Giovanili Stefania Tagliabue, soddisfatti della serata, hanno commentato: