«L’Urlo» di Galbiati in villa Mazenta

Si aprirà domani pomeriggio, a Giussano, la mostra dal titolo “L’Urlo” di Enrico Galbiati, tra i fondatori del gruppo “Arteinsieme Angelo Bartesaghi”. In esposizioni opere che raccontano violenze e soprusi sulle donne.

Mostra in villa Mazenta

La violenza dilagante che spesso colpisce le donne tra le mura domestiche è stata tema d’ispirazione per l’artista giussanese Enrico Galbiati, in mostra da domani, sabato 21 marzo, in Villa Mazenta.

In esposizione ci sono immagini di forte impatto emotivo, drammatiche che fanno riflettere il pubblico e che raccontano di un mondo di soprusi e violenza che coinvolge gente di tutto il mondo. L’allestimento dal titolo «L’urlo» sarà inaugurato sabato pomeriggio, alle 17.

Gli orari

La mostra resterà aperta domenica 22 marzo (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30), venerdì 27 e sabato 28 marzo (dalle 15 alle 18.30) e domenica 29 marzo (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30). Sono previste anche visite di gruppo fuori orario, basterà scrivere a arteinsiemeab@gmail.com

L’artista

Galbiati, classe 1948, geometra e grafico pubblicitario di professione, ha trovato nella pittura, nel disegno, nell’espressione artistica in genere, il luogo privilegiato per esprimere le proprie emozioni, per comunicare i propri valori e per veicolare messaggi sociali.

Fondatore insieme ad Angelo Bartesaghi dell’associazione Arteinsieme nel 1996 – che ha collaborato all’allestimento della mostra – ha esplorato il mondo pittorico in svariate sperimentazioni e ha sempre considerato l’Arte un bene da condividere.