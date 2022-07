Attesi grandi artisti alla festa popolare della Madonna della Campagna

Alla festa della Madonna della Campagna, nella prima metà di settembre, attesi grandi artisti come Ivana Spagna ed Edoardo Vianello. Dopo due anni di restrizioni, la festa popolare torna con tutti i tradizionali eventi, fra cui la fiera del bestiame e i fuochi d'artificio.

Madonna della Campagna nel segno della tradizione

Nei primi due week-end del mese di settembre torna la festa popolare della Madonna della Campagna al Fuin, giunta alla 33esima edizione. Dopo due edizioni fortemente ridotte a causa della pandemia, la kermesse ripropone tutti gli eventi della tradizione come il ballo, la 26esima fiera del bestiame e i fuochi d'artificio per chiudere la manifestazione distribuita in sette giorni.

Attesi Ivana Spagna ed Edoardo Vianello

"Dove si balla" lo slogan della 33esima edizione della festa della Madonna della Campagna, con un calendario che propone grandi artisti come Ivana Spagna ed Edoardo Vianello e le grandi orchestre per le piacevoli serate danzanti. L'area feste di via Cagnola sarà divisa in due: una riservata al ballo e al food con cucina tipica e zona tavoli e relax, l'altra per i divertimenti con bancarelle, mercatino degli hobbisti, stand delle associazioni locali, gonfiabili e giostre per bambini.

La soddisfazione dell'associazione

Tanta attesa per la festa che segna il ritorno alla normalità e altrettanta soddisfazione per gli organizzatori dell'associazione Madonna della Campagna, presieduta da Cesare Visconti con il direttore artistico Alessandro Rossi. Alla presentazione della kermesse, giovedì 21 luglio, erano presenti anche il sindaco, Alberto Rossi, il vice sindaco Roberto Marini e l'assessore William Viganò, oltre ai rappresentanti di alcune delle associazioni che collaborano e partecipano alla festa: Amici dei pompieri, Seregno Soccorso, Gruppo Solidarietà Africa e Alpini.