La Città di Vimercate rinnova la tradizione del mese dedicato alla donna in occasione della Giornata internazionale dell'8 Marzo con un cartellone di iniziative che si prolungherà per tutto l'anno.

Marzo Donna è alle porte: tutti gli eventi in programma a Vimercate

Teatro, cinema, arte, cultura, divulgazione e salute: nel ricco programma organizzato dall'assessorato alla Promozione della Città rientra anche la fondamentale collaborazione con le associazioni del territorio che hanno aderito al bando per raccontare le donne e il loro ruolo nella società.

"Uno degli aspetti centrali del progetto è quello di invitare la comunità a ripensare la narrazione tradizionale che spesso stereotipa le donne. "Marzo Donna Tutto l'Anno" sfida gli stereotipi di genere, mettendo in evidenza modelli positivi e realistici di donne che hanno fatto la storia e di quelle che, ogni giorno, contribuiscono al cambiamento della società e dovrebbero avere tutte le opportunità per farlo" dichiara l'assessora Elena Lah.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

Dall'1 al 29 marzo

Biblioteca civica e Ass. “Io sto con il Gabbiano”

LIBRI&AUTORI speciale MARZO DONNA

Presso la Libreria Il Gabbiano:

sabato 1 ore 17.30: KETTY MAGNI presenta Costanza la libertà della marchesa, Bellavite

venerdì 7 ore 21: SILVIA BALLESTRA presenta Una notte nella casa delle fiabe, Laterza

sabato 8 ore 17.30: SILVIO PETROSINO presenta La verità della finzione, Vita e Pensiero

lunedì 10 ore 21: film La testimone-Shahed, di Nader Sayevat,

interverrà Azedeh Soleimani, attivista iraniana

venerdì 14 ore 21: FERDINANDO COTUGNO presenta Tempo del ritorno, Guanda

sabato 15 ore 17.30: ANDREJ LONGO presenta Undici, Adelphi

sabato 22 ore 17.30: MARIA COSTANZA BOLDRINI presenta Gli anni dell’abbondanza, Nord

Presso la Biblioteca Civica:

sabato 29 ore 17.30: ALESSANDRA SELMI presenta La prima regina, Nord

Ingresso libero

Dall’1 al 30 marzo

Spazio Santa Marta in collaborazione con Spazio Espositivo Sorgente

LA NATURA NON HA FRETTA eppure tutto si realizza

Mostra collettiva di pittura e scultura a cura di Rosella Fusi. Presentazione di Donatella Pronesti (critica e storica dell'arte). Inaugurazione sabato 1 ore 16 | Orari di apertura: sabato ore 16/19.30 e domenica ore 10/12.30 e 16/19.30. Rinfresco offerto da Fatti Di Frutta

Spazio Santa Marta, via Santa Marta 20 | Ingresso libero

Dall’1 al 30 marzo

LIBRI AL BANCO PER MARZO DONNA

Workshop, eventi e molto altro per il mese della donna. Presso Libri al banco, via Cavour 65

Info: www.librialbanco.it e social

Dal 5 al 28 marzo

CENTRO IL MELOGRANO per MARZO DONNA

Mercoledì 5 ore 13: LEZIONE DI PILATES. Un mercoledì di marzo a scelta sarà possibile partecipare ad una lezione sulla salute del pavimento pelvico.

Mercoledì 5 ore 16.30: TRATTAMENTI OSTEOPATICI. Nel mese di marzo il mercoledì pomeriggio sarà possibile prenotare un trattamento osteopatico mirato per il benessere della donna

Giovedì 6 ore 9: MASSAGGIO AYURVEDICO O MASSAGGIO HOT STONE

Giovedì 6 ore 18.30 LA DEA NELLA DONNA. Un giovedì di marzo a scelta alle ore 18.30 sarà possibile partecipare ad una lezione di Yoga di risveglio del femminile.

Lunedì 10 ore 10-12: MASSAGGIO ALLA CERVICALE

Sabato 15 ore 14: MASSAGGIO AYURVEDICO O MASSAGGIO HOT STONE

Venerdì 21 ore 20.30: IRIDOLOGIA PER IL BENESSERE FEMMINILE

Domenica 23 ore 10: WORKSHOP DI ARTETERAPIA PER IL BENESSERE DELLA DONNA. Un momento creativo tutto al femminile, dove i materiali artistici saranno la guida per una piccola esperienza di scoperta e sperimentazione

Venerdì 28 ore 19.15: CRISTALLOTERAPIA PER IL BENESSERE DELLA DONNA

Tutti gli eventi saranno presso il Centro Il Melograno, via Moneta, gratuiti su prenotazione: 3803123616 – benessere@centroilmelograno.it

Sabato 8 marzo

TeatrOreno

DONNE D’ARTISTA

Di Flavio Broggi con la Compagnia Teatrale Aresina, Arese (Mi)

Lo spettacolo indaga nella personalità di nove modelle di altrettanti artisti di diverse epoche: un modo diverso di rivalutare la figura della donna che sta dietro alle opere d’arte

Ore 21 | TeatrOreno

Biglietti online: www.teatroreno.it | Info: prenotazioni@teatroreno.it – 039669730

Dall’8 al 16 marzo

Spazio espositivo Sorgente Oreno

MOSTRE FOTOGRAFICHE

"La Notte Porta Conigli" di Linda De Luca

"Del Mio Sogno Ad Occhi Aperti" di Emy Carzaniga

Dom 9 ore 16: incontro con le artiste e sorteggio opera (prenotazioni: sorgente.oreno@gmail.com).

Rinfresco offerto da Fatti Di Frutta | Orari d’apertura: sab ore 15.30/19; dom ore 10-12 e 15.30-19

Piazza S. Michele 5 (Oreno) | Ingresso libero

Domenica 9 marzo

Associazione SBARAGLIO aps

NOTE STUPRATE

Concerto multimediale: narrazione e musica per denunciare le conseguenze delle violenze subite dalle donne di diverse epoche, culture ed estrazione sociale. A cura di Maurizio Padovan, violinista e storico di musica e danza.

Ore 17 | Auditorium Biblioteca | Ingresso gratuito con prenotazione facoltativa

Info: info@sbaraglio.it - www.sbaraglio.it tel. 039669767

Martedì 11 marzo

Biblioteca civica e Lo Sciame

CONFRONTI. Rassegna letteraria per capire il presente

PARITÀ IN PILLOLE

con Irene Pancheris. Modera Martina Garancini

Ore 20.45 | Auditorium biblioteca

Gratuito con prenotazione su www.ceposto.it o App: C'èposto

Mercoledì 12 marzo

Salute Donna Onlus

VISITE SENOLOGICHE GRATUITE

Ore 9.30-12.30 e 14.30-17 | Via Vittorio Emanuele 28

Prenotazione obbligatoria: 0396081079 (mer e ven ore 15-18)

Sabato 15 marzo

Biblioteca civica

TIPE TOSTE! STORIE DI BAMBINE CORAGGIOSE

Letture animate per bambini/e dai 6 anni. Con il gruppo lettrici volontarie VoltaLaPagina

Ore 16 (durata 60') | Biblioteca, Sala ragazzi

Gratuito con prenotazione su www.ceposto.it o App: C'èposto

Domenica 16 marzo

Civico Corpo Musicale di Vimercate aps

LA VOCE DELLE DONNE NELL’OPERA LIRICA

Concerto e guida all’ascolto di celebri brani d’opera lirica.

Ore 11.15 | Via De Castillia, 29

Ingresso libero e gratuito

Info: 0396081565 - info@bandavimercate.it - www.bandavimercate.it

Giovedì 20 marzo

Associazione HEART Pulsazioni culturali

Autori in sfida: MARCHESINI vs VALERI

Una serata per ricordare Anna Marchesini e Franca Valeri, due attrici straordinarie, che hanno fatto dell’ironia la loro arma più forte. Reading con interazione del pubblico. Con Simona Bartolena e Alessandro

Pazzi.

Ore 21 | Spazio Heart, via Manin 2

Venerdì 21 marzo

Gruppo Donne e Diritti - Arci Aldo Motta

SERATA IN SOLIDARIETÀ CON DONNE IRANIANE

Proiezioni film

Ore 21 | Auditorium Biblioteca

Sabato 22 marzo

Centro Il Melograno

MEDITIAMO LA NOSTRA PRIMAVERA

Incontriamo la primavera meditando insieme all’aperto in connessione con la natura e la nostra energia femminile.

Ore 10.30 | Parco Sottocasa

Evento gratuito

Info: benessere@centroilmelograno.it - 3803123616

Dal 22 al 30 marzo

Spazio espositivo Sorgente Oreno

ARKETIPO

Mostra di pittura e scultura di Annamaria Gagliardi.

Dom 23 ore 16 incontro con l'artista e sorteggio opera (prenotazioni: sorgente.oreno@gmail.com).

Rinfresco offerto da Fatti Di Frutta | Orari d’apertura: sab ore 15.30/19; dom ore 10-12 e 15.30-19 | Piazza S.

Michele 5 (Oreno) | Ingresso libero

Mercoledì 26 marzo

Associazione The Singers' Choir

A TUTTE LE DONNE IL NOSTRO CANTO D’AMORE

Prova corale aperta

Ore 20.45 | Auditorium Biblioteca

Ingresso gratuito

Info: 3336644612 – info.thesingerschoir@gmail.com

Sabato 29 marzo

Associazione Teatro dell’Equinozio

LE DONNE PENSANO IN GRANDE: installazione e happening con musica dal vivo

Installazione di una grande struttura antropomorfa femminile con oggetti, immagini, racconti sulle donne Ore

15.30 | Centro San Gerolamo

Ingresso libero e gratuito

Info: teatroequinozio@gmail.com – 3772083398

Sabato 5 aprile

C.O.I. Centro Orientamento Immigrati "Franco Verga" odv

DONNE CHE CAMBIANO IL MONDO. Testimonianze da tempi e luoghi diversi.

Incontro gestito dai volontari del COI e preparato con la collaborazione degli studenti dei corsi di lingua italiana.

Ore 16 | via Dozio,1

Ingresso libero e gratuito

Info: info@coivimercate.org - 3206449656

Domenica 6 aprile

Associazione Sbaraglio aps

CREO, DANZO, TRASFORMO...

Laboratorio esperienziale per riscoprire il proprio corpo attraverso l’Arteterapia, con materiali artistici, e la Danza Creativa secondo il metodo di Maria Fux

Ore 14.30/17.30 | Piazzale Marconi 7

Ingresso libero con prenotazione

Info: 3314978238 - info@sbaraglio.it - www.sbaraglio.it

Mercoledì 9 aprile

Associazione F451 Amici della biblioteca

NIKI DE SAINT PHALLE: vita e opere di una splendida ribelle

Una serata per conoscere un’artista straordinaria, che ha raccontato con le sue opere visionarie e coloratissime l’universo femminile e il potere delle donne.

Conferenza d’arte a cura di Simona Bartolena.

Ore 21 | Auditorium Biblioteca

Ingresso libero e gratuito con prenotazione su app ceposto

Info: f451vimercate@gmail.com

Dal 10 al 25 maggio

Comune di Vimercate in collaborazione con il Comitato mostra MarzoDonna

BIANCONERO. Percorsi femminili attraverso l'arte

Mostra opere artiste vimercatesi.

Presso il Museo MUST, via Vittorio Emanuele II, 53

Ingresso libero e gratuito (negli orari di apertura del Museo)

Inaugurazione sabato 10/5 ore 15.30

Info: 0396659488 - cultura@comune.vimercate.mb.it

Giovedì 15 maggio

Associazione F451 Amici della biblioteca

Sguardi sul mondo, narrazioni artistiche. L'opera di Shirin Neshat.

In occasione della mostra SHIRIN NESHAT. BODY OF EVIDENCE, che si terrà al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano (28 marzo - 8 giugno 2025) si propone una conferenza su una delle massime interpreti del panorama dell'arte contemporanea.

Conferenza d’arte a cura di Elisabetta Parente.

Ore 21 | Auditorium Biblioteca

Domenica 25 maggio

Associazione Sbaraglio aps

LA VIA DELLA CALMA

Feldenkrais e Biodanza. Laboratorio esperienziale per percorrere insieme un tempo e uno spazio di ascolto e integrazione, avendo cura di sé.

Ore 15/18 | Piazzale Marconi 7

Ingresso libero con prenotazione

Info: 3314978238 - info@sbaraglio.it - www.sbaraglio.it