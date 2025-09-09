L'evento ha portato in città eleganza, musica e tanta emozione

La Notte Bianca di Seveso ha brillato ancora di più grazie alla prima edizione di Miss New Radio Seveso, un evento che ha portato in città eleganza, musica e tanta emozione.

Miss New Radio Seveso: Aurora Piccinni trionfa alla prima edizione

A condurre e organizzare la serata, insieme agli sponsor che hanno reso possibile l’iniziativa, è stata Luisa Procopio, voce e speaker di New Radio Seveso, che con professionalità ed entusiasmo ha guidato il pubblico e le concorrenti lungo tutte le fasi dello spettacolo insieme a Paolo Perego di Stylove.

Sul palco le ragazze in gara hanno sfilato con grinta e sorriso, conquistando il pubblico che ha riempito la piazza con applausi e incitazioni. Alla fine, a spuntarla è stata Aurora Piccinni, incoronata regina della serata come Miss New Radio Seveso 2025.

Il dietro le quinte del successo

Dietro ogni passerella scintillante c’è un grande lavoro di squadra. Le Miss sono state pettinate con cura da Stylove Parrucchieri (Paolo, Giulia, Andrea Perego e Sonia Corbetta), mentre l’eleganza degli outfit portava la firma di Lolly Abbigliamento di Cesano Maderno.

Un tocco floreale raffinato è arrivato da Fiori e Fantasia by Anna di Bovisio Masciago, che ha curato allestimenti e omaggi.

A sostenere l’iniziativa anche Autoscuola Mantica con Denis Mantica, Impero della Bellezza, Corrado Tessuti che ha fornito la passerella, e Canzi Calzature che ha messo a disposizione l’impianto audio e luci.

Il fotografo ufficiale Alessandro Nespoli ha catturato gli scatti più belli della serata, mentre il make-up, curato da Lorenzo Di Micco e Sara Benviglio, ha trasformato le concorrenti in vere star da passerella.

E per raccontare tutto al meglio, non poteva mancare il lavoro di Luca Ranzani, autore di video e interviste.

A dare un tocco speciale alla serata è stata la madrina dell’evento, Valeria Speziga, riconoscibile per il suo iconico cappello e per la sua eleganza. La sua presenza ha reso l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente.

Le vincitrici

Ecco i nomi delle protagoniste che si sono aggiudicate i titoli della prima edizione:

Miss New Radio Seveso: Aurora Piccinni, 19 anni, di Lazzate. Ama la danza e i viaggi, due passioni che la fanno sentire libera e viva. Il suo sogno nel cassetto è lavorare come ballerina e modella ma anche mettere a frutto i suoi studi in psicologia, magari proprio in questi due mondi affascinanti.

Miss New Radio Seveso Stylove Eleganza: Cristal Oliviero, 24 anni, studentessa e personal trainer appassionata: per lei il benessere è uno stile di vita.

Miss New Radio Seveso Autoscuola Mantica Sponsor Top: Denise Longaron, 20 anni, da Cassago Brianza. Diplomata in grafica pubblicitaria e appassionata di moda, si definisce una ragazza molto determinata.

Miss New Radio Seveso Impero della Bellezza Fascino: Jacqueline Marchi, di Lecco. Appassionata di fotografia naturalistica, ama catturare la bellezza della natura. Sta inoltre lavorando a un libro sull’empatia e sull’evoluzione dell’essere umano negli ultimi anni, un progetto che riflette la sua profondità e sensibilità.

Se la prima edizione è andata così bene, è facile immaginare che Miss New Radio Seveso sia destinato a diventare un appuntamento fisso della Notte Bianca. Un mix di spettacolo, bellezza e spirito di comunità che ha conquistato davvero tutti.