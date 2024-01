Come ogni anno Mondo a Colori organizza la Marcia per la Pace con il patrocinio di diversi Comuni del territorio, il supporto di numerose associazioni e delle Parrocchie Locali.

Mondo a Colori e la Marcia della Pace in programma a Bernareggio

La 14esima edizione partirà da Bernareggio il prossimo 21 gennaio alle ore 15 e arriverà a Sulbiate. All'arrivo è previsto un breve momento di riflessione oltre ad un'attività dedicata ai più piccoli e il consueto ristoro con il vin brulè ddel Gruppo Alpini, oltre al the alla menta offerto dalla Comunità marocchina di Bernareggio.

La Marcia della Pace sarà accompagnata dalla musica del Corpo Musicale P.L da Palestrina di Bernareggio.

Anche quest'anno non manca la finalità sociale dell'iniziativa: la raccolta fondi di quest'anno sarà a favore di Caritas Gerusalemme per il progetto: "Donne educatrici per i Diritti Umani, la Pace e la Democrazia".