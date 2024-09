Musica e letteratura in Villa Traversi a Meda

Saranno le incantevoli sale di Villa Antona Traversi a Meda che aiuteranno a lasciarsi trasportare dalla magia della musica e della letteratura in un contesto inedito per il nuovo, importante appuntamento culturale che l'Assessorato alla Cultura del Comune di Meda, in collaborazione con l'Associazione Amici dell'Arte e la Villa Antona Traversi, offriranno al sempre numeroso e appassionato pubblico: un reading musicale dedicato alle opere di Giacomo Puccini, presentato in una veste unica e suggestiva. La serata è in programma per mercoledì 9 ottobre 2024, alle ore 21:00

Sorsi d'Amore: la donna e il vino nella musica di Giacomo Puccini

Così si intitola questo evento, un vero e proprio incontro letterario con letture teatralizzate di passi tratti dalle opere di Puccini, dalla letteratura e dal teatro dell'epoca. Le letture saranno accompagnate da un pianoforte e due cantanti liriche, con degustazioni di vini selezionati e illustrati dal sommelier Gualfrido Galimberti, ispirati ai personaggi femminili delle opere più celebri del compositore.

Il reading musicale offrirà un taglio differente e sarà con la narrazione di Elena Ornaghi, dove le letture saranno intervallate dal canto di due soprano , Chiara Amati e Eva Corbetta, accompagnate al pianoforte da Stefano Ligoratti.

Ad Elena Ornaghi, quindi, il compito di descrivere l’uomo Puccini, buongustaio, commensale per passione, sempre preoccupato di avere nella sua dispensa (ovunque si trovasse per lavoro) il nettare di Bacco, per lui occasione di convivialità e di svago. Letture e musica, che saranno accompagnate, e definite negli abbinamenti dei vini alle “eno-opere” in programma: La Bohème, Tosca, La Rondine e il Tabarro, la Manon Lescaut.

Le letture scelte faranno trasparire una lettura diversa di Giacomo Puccini, l’artista universale ambasciatore di italianità nel mondo, che con la sua arte ha saputo ‘far parlare il vino attraverso le note, i libretti e le voci degli interpreti musicali.

In tutto, quindi, si viaggierà tra 8 arie liriche e 5 letture, tratte da lettere di Puccini e dai testi teatrali da cui furono tratte le con particolare riferimento alle famose donne pucciniane e al vino, con intermezzi musicali per accompagnare la degustazione.

La mostra

Inoltre, l'Associazione Amici dell'Arte di Meda allestirà una mostra nella Sala della Limonera con opere realizzate appositamente per il centenario pucciniano, visitabile dalle ore 19:00.

E in Medateca? In biblioteca vi aspetta uno scaffale, tutto da consultare, dedicato a consigli di lettura su Giacomo Puccini e la relativa locandina con QR code per poter accedere alla bibliografia su www.brianzabiblioteche.it

Così l’Assessore alla Cultura, Fabio Mariani: “Sorsi d’Amore rappresenta un’occasione unica per celebrare il centenario di uno dei più grandi compositori della storia, con approfondimenti inediti. Grazie ad un forte spirito di collaborazione, che vuole guidare sempre più la nostra attività, siamo lieti di offrire alla Cittadinanza un’esperienza culturale ricca, coinvolgente, in cui musica, letteratura e arte si fondono”

Informazioni

L'ingresso è libero e gratuito, con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per prenotarsi, inviare una mail, entro il 4 ottobre 2024, a cultura@comune.meda.mb.it, indicando nome, cognome, numero di telefono e numero di persone interessate. Una volta ricevuta la mail, l'ufficio risponderà confermando la disponibilità. Per ulteriori informazioni telefonare a: 0362 396809 o scrivere a: cultura@comune.meda.mb.it.