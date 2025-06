Parte mercoledì 25 giugno la stagione estiva del Desio Summer Music Festival targato 2025 della Desio da Vivere, un'estate di musica, spettacoli e intrattenimenti in centro città: un cartellone dedicato ai mercoledì dell'estate in città, con artisti di prestigio nazionale e non solo.

Musica, shopping e divertimento: Desio Summer Music Festival al via

Dal 25 giugno al 23 luglio una stagione a suon di note, shopping e divertimento saranno protagonisti assoluti della scena: da Ivana Spagna (25 giugno) a Marco Ligabue (2 luglio), da Gianluca Impastato (9 luglio) a Love Beats con Francesca Cipriani e Alessandro Rossi (16 luglio), per terminare con Pago (23 luglio). Tutte le serate saranno presentate da Mitch DJ di Radio 105.

Durante gli appuntamenti saranno presenti anche momenti di animazione promossi da associazioni cittadine, attività di ambulanti locali, pubblici esercizi e negozi, che potranno esporre all'esterno le proprie merci, i bar potranno estendere il proprio dehors, oltre a organizzare specifici momenti di intrattenimento.

Il cast

Ivana Spagna. Icona della musica italiana, ha conquistato le classifiche internazionali con hit come "Easy Lady" e "Call Me", raggiungendo il secondo posto nel Regno Unito nel 1987. Con oltre 15 milioni di dischi venduti, è tra le artiste italiane più amate all'estero. Ha brillato anche al Festival di Sanremo, ottenendo il terzo posto nel 1995 con "Gente come noi". La sua voce ha dato vita alla versione italiana de "Il cerchio della vita" per il film Disney "Il Re Leone".

Marco Ligabue. Cantautore emiliano nato a Correggio, ha iniziato la carriera solista nel 2013 dopo vent'anni come chitarrista e autore con i RIO e Little Taver. Il suo album d'esordio "Mare Dentro" ha raggiunto il 16° posto nella classifica FIMI, seguito da "L.U.C.I." e "Il mistero del DNA". Con oltre 550 concerti all'attivo e una forte presenza sui social, Marco è anche fondatore e coordinatore di Ligachannel e BarMario, rispettivamente sito e fan club ufficiali di Luciano Ligabue.

Gianluca Impastato. Comico e attore molto apprezzato per la sua partecipazione al programma "Colorado" su Italia 1. La sua comicità, unita a performance energiche, lo rende uno dei talenti più apprezzati della scena comica italiana.

Love Beats (Francesca Cipriani & Alessandro Rossi). Francesca Cipriani, showgirl e personaggio televisivo noto per la sua simpatia travolgente, ha partecipato a programmi come "Grande Fratello", "L’Isola dei Famosi" e "La Pupa e il Secchione". Insieme al compagno Alessandro Rossi, ha dato vita al progetto musicale "Love Beats", un'iniziativa che unisce musica e intrattenimento, portando il loro stile unico nel panorama musicale italiano.

Pago. E' un cantante e personaggio televisivo italiano. Dopo gli esordi con la cover band Super Up, ha raggiunto la notorietà partecipando a numerosi programmi TV, tra cui "Music Farm", "Temptation Island Vip", "Grande Fratello Vip" e "Tale e Quale Show", vincendo la decima edizione di quest'ultimo. La sua versatilità e talento lo rendono una presenza costante nel panorama musicale e televisivo italiano.