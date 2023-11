Per le prossime festività natalizie l’Amministrazione Comunale di Vimercate chiama a raccolta le associazioni del territorio per l’edizione 2023 della rassegna natalizia “Feste Insieme”.

Natale a Vimercate, il Comune apre il bando per le associazioni

Fino al 15 novembre, le associazioni culturali locali possono partecipare al “bando per la valorizzazione di eventi e iniziative per le festività natalizie” con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione del maggior numero di associazioni del territorio e garantire una selezione di proposte idonee, coordinate e compatibili con le finalità dell’Ente.

Tra le finalità strategiche dell’Amministrazione comunale rientrano, infatti, la promozione, la programmazione e la realizzazione di iniziative ed attività culturali, eventi e appuntamenti di promozione e valorizzazione del territorio anche attraverso la collaborazione, il sostegno e il raccordo con l’associazionismo del territorio.

Eventi dall'1 dicembre al 7 gennaio

Le proposte saranno inserite nel programma di iniziative che abbraccerà il periodo dall'1 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 e che saranno in grado di promuovere la diffusione della cultura artistica, teatrale e musicale, da offrire ai cittadini come momenti di incontro e condivisione verso temi di carattere solidale e culturale.

Via libera quindi a concerti, attività artistiche a carattere musicale e teatrale, eventi e laboratori, spettacoli, conferenze, visite guidate, letture e attività per bambini.

Una campagna di comunicazione e un contributo economico per il progetto

Il Comune offrirà l’inserimento dell’iniziativa in un’apposita campagna promozionale della rassegna natalizia 2023 e l’assegnazione di un contributo economico straordinario per il progetto nella misura massima di € 500 ad Associazione, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione pari a 7.000 euro e fino al loro esaurimento.

Il progetto potrà essere costituito da un singolo evento o attività oppure essere articolato in più eventi, appuntamenti e attività; un’Associazione inoltre potrà presentare un intero progetto (o singoli eventi all’interno del progetto) senza richiesta di contributo economico, ma solo per l’inserimento nella campagna promozionale natalizia.

Requisiti

Potranno partecipare le associazioni (ex art. 4, D.Lgs. 117/2017) che, da Statuto, perseguano in via esclusiva o prevalente finalità e attività di carattere artistico, culturale e di intrattenimento con sede legale e/o operativa a Vimercate e siano iscritte all’Albo comunale delle forme associative del Comune di Vimercate.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 novembre 2023, esclusivamente via mail all’indirizzo PEC vimercate@pec.comune.vimercate.mb.it. Sul sito del comune di Vimercate, a questo link, è possibile trovare tutte le informazioni

Come inviare la rendicontazione

Dopo la realizzazione del progetto, entro 90 giorni, l’Associazione dovrà trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata la rendicontazione del progetto contenente il bilancio consuntivo (Allegato B), sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dalla relativa documentazione contabile e dai giustificativi di spesa quietanzati (fattura quietanzata o ricevuta del bonifico). In caso di mancata presentazione della documentazione entro la scadenza, il contributo assegnato sarà revocato.