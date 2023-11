Tutto pronto a Vimercate per il Natale 2023. Tanti gli eventi in cartellone previsti anche nelle frazioni e, come già annunciato, ci saranno due novità: la pista di pattinaggio sul ghiaccio che aprirà l'8 dicembre e il Trenino di Natale che attraverserà il centro storico e non solo.

Natale a Vimercate: tanti eventi dal 2 dicembre, anche nelle frazioni

Il Natale vimercatese si apre il 2 dicembre, con l’inizio degli eventi di Feste Insieme, il calendario delle iniziative e degli spettacoli organizzati dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Associazioni del territorio.

La novità delle feste natalizie 2023 è la pista di pattinaggio sul ghiaccio, in corso di allestimento in questi giorni in piazzale Marconi e che aprirà i battenti l’8 dicembre, per rimanere aperta fino alla conclusione delle feste, il 7 gennaio 2024.

Altra novità in arrivo, grazie alla collaborazione con i commercianti, è il Trenino di Natale, che da via Vittorio Emanuele (davanti al MUST) trasporterà grandi e piccini per le vie del centro addobbate a festa, lungo un percorso che si snoderà fino a Oreno, dove è prevista una fermata.

Come già accaduto per gli eventi estivi, anche in occasione del calendario natalizio le Associazioni hanno risposto in modo entusiastico al bando pubblicato dal Comune, proponendo iniziative destinate a tutte le età, dai laboratori per bambini ai concerti tradizionali e interessando il centro storico, Oreno e San Maurizio.

Il calendario

Di seguoto nel dettaglio tutti gli eventi in programma:

Dall'8 dicembre al 7 gennaio

PISTA DI PATTINAGGIO

Piazzale Marconi | Orari: da lun a ven 14.30-23; sab-dom ore 10-13 e 14.30-24; 25/12, 1/01 ore 10-13 e

14.30-23 | Costo: 10,50 € intero; 7 € ridotto under 14 | www.comune.vimercate.mb.it

9, 10, 16 e 17 dicembre

TRENINO DI NATALE

Partenza da via Vittorio Emanuele (nei pressi di Parco Trotti) e percorso per i centri storici di

Vimercate e Oreno | Orari 10-12.30 e 14-18 (partenze ogni 30' circa) | Gratuito | Con il sostegno

dei commercianti locali

Iniziative organizzate da Comune di Vimercate e Associazioni culturali cittadine

Sab 2 dicembre

Associazione Improvincia

LETTERINE A BABBO NATALE

Spettacolo natalizio di improvvisazione teatrale ispirato dalle letterine scritte al momento dai

partecipanti, per tutte le età | Ore 21 | Auditorium Biblioteca | Ingresso libero e gratuitoe

Info: improvincia@gmail.com

Dom 3 dicembre

The Singers' Choir

ASPETTANDO IL NATALE

Laboratorio di body-music con brani natalizi . Per adulti e bambini | Ore 10 | Auditorium Biblioteca |

Gratuito con prenotazione: thesingerschoir2019@gmail.com – 3336644612

Mar 5 dicembre

Biblioteca civica

LA BIBLIOTECA SI FA BELLA

Creiamo addobbi di Natale per la Sala Ragazzi

Ore 14.30-18.30 | Ingresso libero e gratuito

Dal 7 al 9 dicembre

Biblioteca civica

KAMISHIBAI WEEK

7/12 ore 16.30: Letture animate per bimbi 3-5 anni

9/12 ore 10: Letture e Lab per bimbi 3-5 anni

9/12 ore 16: Letture e Lab per bimbi 6-10 anni

Sala ragazzi, Biblioteca | Gratuito con prenotazione: www.ceposto.it - App: C'èposto - 0396659281

Ven 8 dicembre

Gruppo Musicale Amici&Voci

CONCERTO DI NATALE 2023

Brani tradizione natalizia | Ore 16 | Chiesa di Ruginello | Ingresso libero e gratuito

Info: info@amicievoci.it

Dom 10 dicembre

CHRISTMAS ROLLER PARADE

Parata natalizia a cura di Comune di Vimercate e Teatro dell'Aleph

Ore 16.30-18 | Centro storico Vimercate | Partecipazione libera | cultura@comune.vimercate.mb.it

Dom 10 e 16 dicembre

Ass. Art-U

TESORI SOTTO L'ALBERO

Caccia all'indizio per la città addobbata fino alla scoperta di un “tesoro” natalizio. Special famiglie con

bimbi, ma per tutti | 10/12 ore 10.30 e 16/12 ore 14.30 | Da Piazzale Marconi | Gratuita con

prenotazione: 3317063429 - prenotazioni@artuassociazione.org

Sab 16 dicembre

Pro Loco Vimercate con Gruppo Alpini Vimercate e Bar Roma

NATALE IN PIAZZA 2023

Pomeriggio di intrattenimento per bambini e ragazzi: stand Play Mobil con giochi, spettacolo di

magia e giocoleria, frittelle, zucchero filato, cioccolata calda, caldarroste e vin brulè | Ore 15-18 |

Piazza Roma | Ingresso libero | info@prolocovimercate.it – 3925343944

Sab 16 dicembre

Biblioteca civica e Ass. Fahrenheit 451

ARTABAN LA LEGGENDA DEL QUARTO RE MAGO

Aperitivo letterario con Lello Cassinotti per delleAli | Ore 17.30 | Auditorium Biblioteca | Gratuito con

prenotazione: www.ceposto.it - App: C'èposto - 0396659281

Sab 16 dicembre

Associazione Sbaraglio

CHRISTMAS CHEERS

Auguri in musica con maestri e allievi della scuola di musica

Ore 18 | Piazzale Marconi 7 | Prenotazioni: 039669767 - 3314978238 - www.sbaraglio.it

Sab 16 dicembre

Civico Corpo Musicale di Vimercate

CONCERTO DI NATALE

Concerto della Banda Giovanile e del Civico Corpo Musicale di Vimercate

Ore 21 | Chiesa S. Michele (Oreno)

Ingresso libero e gratuito | 0396081565 - www.bandavimercate.it | Feste Insieme

Sab 16 dicembre

Gruppo Musicale Amici&Voci

CONCERTO DI NATALE 2023

Brani tradizione natalizia | Ore 21 | Santuario B. V. del Rosario | Ingresso libero e gratuito

Info: info@amicievoci.it

Dom 17 dicembre

MUST Museo del territorio | Winter LaboMust

AFFIORA L’INVERNO

Laboratorio per bambini 6-10 anni. Sperimentiamo una tecnica un po’ magica, quella dell'affioro su

cartoncino, per realizzare una piccola opera d'arte ispirata all’inverno da appendere o regalare | Ore 16 |

Via V. Emanuele II 53 | Costo: 7 € | Prenotazioni: info@museomust.it 0396659488

Dom 17 dicembre

PICCOLE STORIE DI LUCE

Spettacolo per bimbi 1-3 anni con Alessandra Anzaghi. Al termine realizzazione di un piccolo dono. A

cura di delleAli teatro | Ore 16.30 | Auditorium Biblioteca | Ingresso: 7 € | Prenotazione:

www.delleali.it - prenotazioni@delleali.it

Dom 17 dicembre

BASTONCINI DI ZUCCHERO NATALIZI

Parata natalizia a cura di Comune di Vimercate e Teatro dell'Aleph

Ore 16.30-18 | Centro storico Vimercate | Partecipazione libera | cultura@comune.vimercate.mb.it

Mar 19 martedì

CERIMONIA CONSEGNA BENEMERENZE CIVICHE DEL COMUNE DI VIMERCATE

Ore 18 | Auditorium Biblioteca | ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it

Sab 23 dicembre

O MAGNUM MYSTERIUM

Concerto corale Natalizio con l'Ensemble Biscantores | Ore 16 | Chiesa Beato Cardinal Ferrari | Ingresso

libero e gratuito | biscantores@gmail.com – 3206915536

Sab 23 dicembre

APPARIZIONI LUMINOSE

Parata natalizia a cura di Comune di Vimercate e Teatro dell'Aleph

Ore 16.30-18 | Centro storico Vimercate | Partecipazione libera | cultura@comune.vimercate.mb.it

Sab 23 dicembre

Biblioteca civica

GIOSTRA DI NATALE

Una storia per ridere e sognare. Spettacolo con Campsirago Residenza

Ore 16.30 | Auditorium Biblioteca | Gratuito con prenotazione: www.ceposto.it - App: C'èposto –

0396659281

Gio 28 dicembre

Gruppo Musicale Amici&Voci

CONCERTO DI NATALE 2023

Brani tradizione natalizia | Ore 21 | Chiesa S. Michele, Oreno | Ingresso libero e gratuito

Info: info@amicievoci.it

28, 29 dicembre e 3 gennaio

Ass. K12 aps

SALVIAMO L'EPIFANIA

Laboratori di pensiero logico e computazionale

28/12 età 8-11 anni: Acchiappa il dolcetto! Programmiamo un videogioco

29/12 età 4-7 anni: Aiutiamo la Befana, giochi logici per genitori e bambini

3/1 età 11-14 anni: Costruzione di manufatto con led luminoso

Biblioteca | Ore 14.30-17.30 | Gratuito con prenotazione su: www.coderdojobrianza.it

Sab 30 dicembre

MUST Museo del territorio | Winter LaboMust

DOLCI GHIRLANDE

Laboratorio per bambini 6-10 anni. Giochiamo con la tecnica della pittura a zucchero per realizzare

forme colorate e brillanti da appendere o regalare | Ore 16 | Via V. Emanuele II 53 | Costo: 7 € |

Prenotazioni: info@museomust.it - 0396659488

Sab 6 gennaio

Teatro dell'Equinozio

IL BOEUF DELLA BEFANA

Happening e jam session con musiche della tradizione e balli popolari, partecipa ReUm. Nel

giardino allestimento della grande Befana volante con laboratori per bambini | Dalle ore 15

Biblioteca | Ingresso libero | Info: associazione@teatro-equinozio.com - 3772083398

Sab 6 gennaio

MUST Museo del territorio | Winter LaboMust

RACCONTI NELLA CALZA

Laboratorio per bambini 6-10 anni. Mentre realizziamo calze decorate e scopette a piegatura con

spago e cartoncini, ci facciamo cullare dalle storie leggendarie della Befana | Ore 16 | Via V. Emanuele II

53 | Costo: 7 € | Prenotazioni: info@museomust.it - 0396659488

Altre iniziative a Vimercate e nelle frazioni

Dom 3 dicembre

ASPETTANDO IL NATALE CON L'AREA NASCITA

Open day per nuove mamme | Ore 10: Area neogenitori e bebè. Ore 11.15: Area gravidanza

Centro Il Melograno, via Moneta | Iscrizioni gratuite: nascita@centroilmelograno.it 3494062460

Dom 3 dicembre

NASO D’ARGENTO

Spettacolo per bimbi dai 3 anni con Progetto g.g./Accademia perduta nell'ambito di Ogni favola è un

gioco | Ore 16.30 | TeatrOreno | Ingresso 8 € | Biglietti online: www.teatroreno.it – 3513133440

Dom 3 dicembre

MA NATALE DOV’E’?

Spettacolo a cura del Laboratorio teatrale Traballeros di Psiche&Società

Ore 16.30 | Auditorium Biblioteca | Ingresso gratuito | Info: 3335090255

Dal 3 dicembre al 6 gennaio

Circolo Culturale Orenese, Parrocchia S. Michele, Oratorio Don Bosco,

Convento S. Francesco e Basell

NATALE ORENESE

Dom 3/12 dalle 14.30: ASPETTANDO IL NATALE | Oratorio Don Bosco

Ven 8/12 ore 15.30: TOMBOLATA (TeatrOreno) | ore 17: ACCENSIONE ALBERO | Piazza S.

Michele | Sab 16/12 ore 16: PRESEPE VIVENTE

Dom 17/12 dalle 9: SAGRA DI NATALE. Stand ed eventi | Piazza S. Michele

Dom 24/12 ore 12: CHRISTMAS' SONG ON THE ROAD | Centro storico Oreno

Dom 24/12: AUGURI IN PIAZZA. Al termine della Messa delle 24 panettone e vin brulè

Dom 31/12: ASPETTANDO IL 2024 | Ore 20 Oratorio; Ore 23.30 Piazza S. Michele

Sab 6/01 ore 10.30: CORTEO DEI RE MAGI | Oratorio Don Bosco

Il programma si arricchisce con gli SPETTACOLI a TeatrOreno (7, 16, 17/12 e 6/1) e i CONCERTI DI

NATALE nella Chiesa di S. Michele (10, 16 e 28/12) indicati in calendario | info@cco.re

Mar 5-12 dicembre (ore 9.30) Mer 6-13 dicembre (ore 17) |

LABORATORI CREATIVI DI NATALE

Ghirlanda e palline. A cura di Sbaraglio | Piazzale Marconi 7

Prenotazioni: 039669767 - 3314978238 - www.sbaraglio.it

Mar 5, 12 e 19 dicembre

Libreria Il Gabbiano

LETTURE NATALIZIE per bambini scuola infanzia

Ore 17 | Libreria Il Gabbiano, piazza Giovanni Paolo II 1 | Info: 0396080807 | Ingresso libero

Gio 7 dicembre

DON CARLO di Giuseppe Verdi

Serata inaugurale Teatro alla Scala. In diretta sul grande schermo con Apericena | Ore 18 | TeatrOreno |

Ingresso: 10 € | Biglietti on line: www.teatroreno.it – 039669730

Ven 8 dicembre

BENEDIZIONE PRESEPE E ACCENSIONE ALBERO DI NATALE

Con Don Maurizio Rolla. A cura di Pro loco Vimercate | Ore 17 | Piazza Roma

Dall'8 al 17 dicembre

RAPPRESENTAZIONE DEL SACRO E DEL TRASCENDENTALE

in Dante Alighieri e nelle icone di Marta Perugini. Mostra. Programma: Dom 10 ore 16: incontro con

l'artista (prenotazioni sorgente.oreno@gmail.com); Sab 16 ore 16: Presentazione libro "Angeli i motori

dei cieli Danteschi nelle icone di Marta Perugini e Massimo Seriacopi” con Libreria Il Gabbiano |

Orari: ven ore 10/12 e 15.30/19; sab ore 15.30/19; dom ore 10-12 e 15.30-19 | Spazio Sorgente, piazza

S. Michele 5 (Oreno) | Ingresso libero

Dom 10 dicembre

ConfCommercio e Distretto Commercio ViviVimercate

PANETTONE SOTTOCASA

Festa mercato dedicata al panettone artigianale di qualità | Ore 10-19 | DIMA, via Crocefisso 2B

Dom 10 dicembre

FESTA DELLA NEVE 2023

Pomeriggio con atmosfere invernali: laboratori creativi, palle di neve, pattini, slitte... Per bambini e

famiglie. A cura di Teatro dell'Equinozio con Parco Agricolo Nord Est | Ore 14.30-17 | Oratorio S.

Maurizio, via Pergolesi | Ingresso libero | Info: associazione@teatro-equinozio.com

Dom 10 dicembre

WAITING FOR CHRISTMAS

Concerto di Natale di The Singers’ Choir con il contributo di Az. Sp. Farmacie Comunali e Comune

di Vimercate | Ore 15.30 | Chiesa S. Michele (Oreno) | Ingresso gratuito

Dom 10 dicembre

17° CONCERTO GOSPEL DI NATALE PER L’ONCOLOGIA

Concerto con il Coro Gospel InControCanto a cura di Ass. Claudio Colombo per l'Oncologia

Ore 21 | Santuario della Beata Vergine del Rosario | Ingresso libero e gratuito, uscita solidale

Dom 10 e 17 dicembre

Comitato Commercianti Sole

MOSTRA PRESEPI ARTIGIANALI

Ore 9.30-19 | Chiesa S. Stefano e Oratorio S. Antonio

Dom 10 e 17 dicembre

MERCATO STRAORDINARIO PER LE FESTE

A cura di ConfCommercio | Centro storico Vimercate

Gio 14 dicembre

Centro San Gerolamo

BALLO E SCAMBIO AUGURI

Ore 15 | Via S. Gerolamo 9 | 0396854500

Sab 16 dicembre

PANE, LIBRI E CANDITI

Passeggiata narrativa con il Kamishibai, alla luce di piccole lanterne a cura di Artebambini. Per

bimbi di tutte le età | Ore 15.30 | Parco Gussi | Costo: 7 € bimbo+adulto; 10 € 1 adulto+2 bimbi o 2

adulti+1 bimbo | Iscrizioni: 3394164160 - artebambini.lombardia@gmail.com

Sab 16 e dom 17 dicembre

L’ARCA PARTE ALLE OTTO

Commedia sui valori dell’amicizia, della solidarietà e sul ruolo di Dio con la Compagnia

Filodrammatica Orenese | 16/12 ore 21 e 17/12 ore 16.30 | TeatrOreno | Costo: 12 € (6 € rid. under

12) | Biglietti: www.teatroreno.it | Ricavato per rifacimento acustico del teatro

Dom 17 dicembre

NATI PER L'ARTE - GIOCO CON COLORE...ROSSO!

Laboratorio esperienziale per famiglie con bambini 0/3 anni a cura di Artebambini per giocare con il

colore di Natale | Ore 10 | Asilo nido Atelier Bimbi, via Energy Park | Costo: 20 € 1/2 adulti + 1

bambino | Info e iscrizioni: 3394164160 - artebambini.lombardia@gmail.com

Dom 17 dicembre

Centro San Gerolamo

TOMBOLATA

Ore 15 | Via S. Gerolamo 9 | 0396854500

Ven 22 dicembre

Piano Locale Giovani Vimercate, Aeris Coop. Sociale | plgvimercate@coopaeris.it

CHRISTMAS DANCE PARTY

Festa con musica e DJ per festeggiare l’inizio delle vacanze rivolta agli studenti delle scuole secondarie

di I° grado di Vimercate | Ore 20.30 | Centro Aggregazione Giovanile, via XXV Aprile 20 | Gratuito con

iscrizione obbligatoria entro il 10/12/23: https://forms.gle/bpnsUkd4eUusa2PSA

Sab 23 dicembre

L’ALBERO ANIMATO

Musiche e una marionetta gigante a forma di Albero di Natale a Ruginello (ore 11.30 p.le Don

Lualdi), Velasca (ore 15.30 via Velasca) e Oreno (ore 17.30 p.za S. Michele) | Teatro

dell’Equinozio | Info: associazione@teatro-equinozio.com – 3772083398

Sab 23 dicembre

Piccolo Coro La Goccia

AUGURI SOTTO L’ALBERO

Ore 15.30 | Via De Castillia 29 | Ingresso libero fino ad esaurimento posti | 3515421986

Dom 24 dicembre

Civico Corpo Musicale di Vimercate

PIVA DI NATALE

Ore 15.30 | Carole e brani natalizi suonati per le vie del centro storico di Vimercate

Dom 31 dicembre

Centro San Gerolamo

TOMBOLATA E AUGURI DI CAPODANNO

Ore 21 | Via S. Gerolamo 9 | 0396854500

Mar 2 gennaio

Ass. Amico Gatto ODV in collaborazione con Biblioteca civica

EPIFANIO, IL GATTO DELLA BEFANA RACCONTA LA SUA STORIA

Letture e laboratorio creativo a tema. Ospite speciale: Epifanio (in carne ed ossa e folta pelliccia

nera). Per bambini/e 5-10 anni | 1° turno ore 15.15; 2° turno ore 16.45 | Sala ragazzi, Biblioteca |

Gratuito con prenotazione: www.ceposto.it - App: C'èposto – 0396659281

4, 5, 6 e 7 gennaio

Caritas Parrocchiale di Vimercate

LA BEFANA VIEN COI LIBRI

Mercatino del libro usato | Piazza Roma | Info: caritas.parr.vim@gmail.com

Sab 6 gennaio

Pro Loco Vimercate e Centro San Gerolamo

FESTA DELLA BEFANA

Corteo dei Re Magi con arrivo in Piazza Roma (ore 15.30 circa)

Sab 6 gennaio

TeatrOreno | Ogni favola è un gioco. Rassegna di teatro per bambini e famiglie

BALLOON ADVENTURE

Spettacolo di clownerie con Collettivo Clown | Ore 16.30 | TeatrOreno, via Madonna 14 | Ingresso 8 € |

Biglietti online: www.teatroreno.it – 3513133440

(foto archivio dicembre 2022)