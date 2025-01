Oltre 130 partecipanti da tutta Italia: l'8 febbraio la premiazione del concorso "Eliana Lissoni"

Aprirà l’8 febbraio, nelle sale del Centro di cultura in Villa Brivio, la mostra del 10° Premio “Eliana Lissoni”, concorso fotografico organizzato dalla Libera Accademia di Pittura di Nova Milanese.

L'8 febbraio la premiazione del concorso "Eliana Lissoni"

Con l’edizione 2025 si raggiunge un “traguardo”: il decennale della rassegna. E si festeggia con una buonissima risposta al bando. Gli iscritti quest’anno sono stati 136, una trentina in più rispetto all’ultima edizione.

A proporre i propri scatti fotografi e fotoamatori residenti in quasi tutte le regioni italiane: 69 dalla Lombardia (tra cui una ventina di brianzoli e 9 novesi); 39 dalle altre regioni del Nord, 16 dal Centro e 11 dal Sud. E anche un concorrente dal lontano Giappone: 136 partecipanti (50 donne e 86 uomini) che hanno proposto complessivamente 535 fotografie (339 a colori e 196 in bianco/nero). In crescita anche la risposta in ambito locale.

Un premio speciale per il decennale

Il montepremi in palio prevede tre premi del valore di 500, 300 e 200 euro. A questi, considerato il decennale, si è affiancato un premio speciale di 500 euro voluto dalla famiglia di Eliana Lissoni. Da sottolineare poi che da questa edizione il primo premio è finanziato dal Comune di Nova Milanese e che la fotografia vincitrice verrà acquisita nella Civica Raccolta Artistica. Arricchirà così il patrimonio artistico conservato in Villa Vertua Masolo, aggiungendosi a tutte le foto vincitrici nelle precedenti edizioni che, per il decennale, vengono consegnate dalla LAP all’Amministrazione comunale: una nuova

collezione d’arte, di Fotografia, dunque va ad aggiungersi a quanto è già raccolto all’interno dell’edificio in stile liberty nel parco al centro della città.

A selezionare le immagini per comporre la mostra, scelte in forma rigorosamente anonima, una giuria composta da tre fotografi professionisti: Chiara Fossati, Elena Galimberti e Stefano Masciovecchio.

Fotografie in mostra fino all'1 marzo

Nelle sale di Villa Brivio, dall’8 febbraio all’1 marzo, verranno esposte le 60 foto selezionate (28 a colori e 32 in bianco/nero), realizzate da 17 autrici e 24 autori. Fotografi di ogni età, dai 16 ai 74 anni (gli under35 sono sei, due addirittura under18). La

provenienza geografica delle foto in mostra riproduce la grande varietà di origine dei concorrenti: 21 autori e autrici sono lombardi (4 i brianzoli, compresi due di Nova); gli altri dal resto d’Italia e uno dal Paese del Sol levante.

I nomi

Saranno esposte foto di: Emma Baldini, Michele Barcaro, Lorenzo Benaglio, Letizia Berno, Valentina Bollea, Adriano Boscato, Francesco Brigida, Luigi Brivio, Sara Camporesi, Lara Campostrini, Caterina Carrara, Roberto Cavalli, Patrizia Cenacchi, Shu Chen, Michele Cimini, Silvia Costi, Giorgio Cottini, Antonino Cuccia, Antonio Cunico, Claudio Dellea, Giuseppe Falco, Federico Ferrari, Mauro Fumagalli, Marta Grimoldi, Giuliano Gualandi, Samantha Iosca, Rosita Lusignani, Vanessa Mazzali, Silvia Meloni, Andrea Muscatello, Riki Nihongi, Giovanni Paolini, Daria Piccotti, Mauro Pinotti, Fabio Possoni, Paola Rizzi, Stefano Russu, Giuseppe Sabella, Gianfranco Salsi, Valentina Sergi, Alessio Soggetti.

Sabato 8 febbraio, alle ore 17, l’inaugurazione della mostra e la premiazione, con il disvelamento delle fotografie vincitrici e segnalate. L’esposizione sarà visitabile dal martedì al sabato, dalle ore 9 alle 18. Sarà aperta anche la domenica, dalle ore 15 alle 19.