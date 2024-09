Le stime degli organizzatori parlano di circa 5mila presenze lungo tutto l’arco della serata, dalle 19 fino alla fine dell’ultima attrazione. C’erano davvero tantissime persone sabato sera in centro città per la nuova edizione della “Notte Bianca” di Seveso.

Oltre 5mila persone alla Notte Bianca di Seveso

Tavolini dei bar all’aperto pieni, bancarelle in ogni angolo, spettacoli e balli organizzati dalle associazioni cittadine, gonfiabili per bambini, lo schiuma party e per gli appassionati di musica il palco in piazza che ha alternato un divertente karaoke a esibizioni di danza e luce. Un programma intenso e ben distribuito in più punti che ha suggellato la perfetta riuscita dell’evento. Garantito anche il collegamento tramite il trenino con la vicina sagra valtellinese che sabato sera ha fatto registrare il “sold out” con 1.300 coperti e molte persone che al termine della cena si sono riversate per le vie della “Notte Bianca”. Ha garantito la sicurezza dei cittadini l’intero personale (14) della Polizia Locale guidata dal Comandate Roberto Curati supportato da tre agenti della Polizia Locale di Limbiate nell’ambito della collaborazione in essere, coadiuvati da 10 volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile e 7 volontari del Gruppo Alpini.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il "grazie" a Pro Loco e commercianti

Esprime la sua soddisfazione l’Assessore al Commercio Marco Mastrandrea:

“Se anche quest’anno la Notte Bianca è stato un successo il merito va condiviso tra ProLoco Seveso che ha organizzato l’evento, i commercianti che vi hanno aderito e la struttura comunale che ha lavorato insieme per rendere un sabato di inizio settembre unico e speciale. In una città che cambia, questo risultato deve incentivarci, come Amministrazione, a proporre nuovi momenti aggregativi che vedano la città protagonista nel suo insieme”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Roberto Ripamonti, segretario di Confcommercio Seveso.