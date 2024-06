Si è chiusa domenica 16 giugno con una cerimonia di saluto la quarta edizione di Seregno Sport Week, l'evento che punta a rendere lo sport protagonista in città.

Oltre settanta eventi in due settimane: la Seregno Sport Week è stata un successo

Una quarta edizione contrassegnata da numeri che, come ha commentato il sindaco Alberto Rossi, possono essere definiti "pazzeschi". Diciassette giornate di manifestazione e 73 eventi realizzati, una presenza agli aventi di circa 27mila persone, persone che diventano 45mila se considerate le presente totali comprese quelle nei campi di beach soccer, beach volley, street basket, padel e quelle nell'area food di piazza Risorgimento.

Tantissime le associazioni e i gruppi sportivi coinvolti, ben 45, per un totale di 26 discipline sportive che hanno trovato posto in 19 impianti sportivi totali. Ma la Seregno Sport Week è stata anche dei piccoli con il Junior Village, novità dell'anno, allestito per i bambini, nei fine settimana a rotazione nei quartieri Sant’Ambrogio, San Salvatore e Ceredo (Porada) e che ha visto la presenza di 2mila persone in sei giornate complessive.

Cinque invece le competizioni ufficiali, tra Tornei giovanili Master della Brianza di Tennis, Finali campionato regionale Under 13 Silver di Pallacanestro, Campionato Provinciale Fidal categoria Ragazzi, Memorial Giulio Moretto categoria esordienti, esami di cintura Karate Fesik.

Foto 1 di 15 Inaugurazione Sportweek al Palasomaschini e saggio della Salus Ginnastica. Maggio 2024. Foto 2 di 15 Foto 3 di 15 Foto 4 di 15 Foto 5 di 15 Foto 6 di 15 Foto 7 di 15 Foto 8 di 15 Evento Sportweek: Nordic Walking Night Gruppo Camosci. Seregno, giugno 2024. Foto 9 di 15 Foto 10 di 15 Sportweek, la Straseregno. Giugno 2024. Foto 11 di 15 Foto 12 di 15 Foto 13 di 15 Foto 14 di 15 Foto 15 di 15

Incontri e conferenze

Nel corso della rassegna seregnese c'è stato anche il tempo per incontri e conferenze su tanti temi di attualità sportiva: due aggiornamenti sulla Riforma dello Sport, la presentazione del libro sulla Nazionale di Hockey, l'incontro sul benessere fisico e ancora gli incontro con Daniele Cassioli, con Vincenzo Santopadre e con la influencer Lisa Offside.

Ospiti d'eccezione

Tanti gli ospiti d'eccezione che hanno fatto tappa a Seregno negli ultimi giorni: il campione olimpionico di Judo Fabio Basile, il campione paralimpico di sci nautico Daniele Cassioli, la ciclista professionista Maria Giulia Confalonieri. E ancora i campioni di pattinaggio a rotelle Gherardo Altieri De Grassi, Roberta Sasso e Giada Luppi, il calciatore Alberto Paleari, gli ex tennisti ed allenatori Vincenzo Santopadre e Andrea Arnaboldi, il ballerino Kledi Kadiu, l’allenatore della nazionale di Ginnastica Marco Campodonico, l’arbitro di calcio Simone Sozza, l’allenatrice della nazionale di karate Nadia Ferluga. In città è arrivato anche il pugile Alessio Lorusso, il giocatore di wheelchair hockey Mattia Muratore, le nazionali di nuoto artistico Alice Zadek, Alice Garraffo, Martina Pizio, Lara Pollini, Caterina Cucco e l'allenatrice Giorgia Mazzariello.

Da non dimenticare anche gli incontri organizzati su Sport e disabilità: scherma inclusiva, pallacanestro in carrozzina, wheelchair hockey e la visita dell'atleta paralimpico Daniele Cassioli.