Palio di Santa Giustina, vince ancora il Rione Castello

Il rione Castello si aggiudica la 54esima edizione del Palio di Santa Giustina di Bellusco, centrando così il bis e riconfermandosi campione dopo la vittoria dello scorso anno.

Nella serata di ieri, lunedì 9 settembre, i 5 carri biblici fiorati sono tornati per le strade del paese brianzolo dopo la sospensione della sfilata prevista per domenica causa maltempo.

Al termine della sfilata, accolta da moltissime persone che hanno affollato le strade belluschesi, la giuria ha premiato quindi il rione Castello che si è aggiudicato così l’edizione.

Molto soddisfatto per la buona riuscita di questa tradizionale manifestazione, il sindaco Mauro Colombo che ha sottolineato:

“Vorrei innanzitutto ringraziare le centinaia di volontari che, anche quest'anno, si sono dedicati con passione alla realizzazione dei carri e al successo della manifestazione, rendendola sempre attuale e coinvolgente. Il loro impegno non deve mai essere dato per scontato, così come non va sottovalutato il valore di una festa popolare come la nostra Sagra, capace di portare nelle strade messaggi edificanti e significativi per tutti. I Carri Biblici Fiorati, partendo da episodi biblici, riescono infatti a proiettare riflessioni importanti sul mondo di oggi”.