Dopo il grandissimo successo di Monza 27 Maggio, Pedala coi Lupi torna con il percorso brianzolo “storico”.

Pedala Coi Lupi sta per tornare a Besana

Per vivere questa emozione non si può mancare, la notte di sabato 8 Luglio a Besana in Brianza, dove è d’obbligo accendere i sensi e salire in sella alle proprie biciclette, per avventurarsi tra sentieri e scoprire le suggestioni dei misteriosi passaggi, dei sorprendenti effetti luminosi e sonori e di nuovissimi e coloratissimi effetti speciali.

Il tutto amplificato dalle ombre, suoni e silenzi della notte.

Non una gara agonistica e competitiva, quella che andrà in scena sabato 8 luglio da Villa Filippini, ma una suggestiva e speciale passeggiata in bicicletta, al chiaro di luna che regalerà un’esplosione di emozioni. E al ritorno lo spettacolo continua con tanta musica dal vivo. Il villaggio Pedala coi Lupi è a ingresso libero per spettacoli e musica, con la possibilità di cenare e rinfrescarsi con un’ottima birra alla Cucina dei Lupi.

Il percorso

Il percorso in biciletta prevede circa 14 chilometri nei sentieri del Parco Agricolo della Valletta, senza particolari difficoltà e adatto a tutti. Basterà essere dotati di una MTB, di una City Bike o, perché no, di una bici elettrica.

L’importante è che il mezzo che userete sia dotato di una fonte luminosa e che in testa indossiate il casco, ed abbiate più di 8 anni. L'obiettivo è infatti quello di condividere la propria passione e divertirsi.

La partenza è prevista per le ore 21.30 e l'arrivo degli ultimi per le ore 23.00.

Alle 18 si aprono le iscrizioni in loco mentre è già possibile fin da ora iscriversi online sul sito della manifestazione: www.pedalacoilupi.com

L'associazione promuove la bici da più di 30 anni

Pedala coi Lupi è un evento organizzato da TorrevillaBike ASD, un’associazione sportiva molto attiva sul territorio lombardo, che da più di 30 anni che ha, come propria missione, quella di avvicinare il maggior numero di persone possibile all’uso della bicicletta, in particolare della MTB, mezzo sostenibile per eccellenza.

Per fare questo organizza corsi per adulti e bambini, escursioni curate nei minimi dettagli, conferenze e eventi.

Pedala coi Lupi ha lo scopo di incoraggiare le persone all’utilizzo della bicicletta in modo suggestivo e giocoso, in compagnia dei propri amici o della propria famiglia. Pedala coi Lupi è inoltre un evento sostenibile: biciclette in primo piano, utilizzo di materiali di riciclo per le strutture, raccolta differenziata, compensazione delle emissioni dirette con ZeroEmission.