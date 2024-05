Come da tradizione, il 2 giugno, in occasione della ricorrenza della Festa della Repubblica, il Corpo Musicale Pio XI Città di Desio, in collaborazione con l’Amministrazione e gli Uffici comunali, offrirà alla cittadinanza un concerto ad ingresso libero.

Per la Festa della Repubblica a Desio il concerto del Corpo Musicale Pio XI

L'appuntamento è presso la piazzetta del condominio Bianchi, in via Volta, dalle ore 17 fino alle 19. Il concerto prevede tutta musica italiana, ricordando Il grande Puccini per il centenario della sua morte e il grande De Andrè per il quindicesimo anno della sua scomparsa. Le altre musiche sono tutte di autori italiani dal classico al pop alla musica leggera.

Gli ospiti speciali

Due i grandi cantanti ospiti: la soprano Ekaterina Dolgasheva e il tenore Davide Bellani. L'orchestra di fiati oltre ad accompagnare la loro esibizione, eseguirà brani solo strumentali e un solo del trombettista Riccardo Tresin con l’ accompagnamento strumentale tratto dalla colonna sonora del film il buono, il brutto e il cattivo del grande Morricone.

Ekaterina Dolgasheva, ricorda la banda, ha studiato all’Istituto di musica “Pavlova F.P.” e all’ accademia russa di musica “Gnessin” di Mosca, ha completato gli studi al Conservatorio “O. Respighi” di Latina con il massimo dei voti. Vincitrice di premi in concorsi internazionali, si esibisce regolarmente in concerti in Russia, Spagna, Svizzera, Italia, collaborando con varie associazioni musicali.

Davide Bellani invece ha già conseguito il diploma di canto lirico di primo e secondo livello presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano e si è esibito come corista e come solista presso il Teatro Lirico, La Palazzina Liberty, l’ Auditorium Lattuada.

Il corpo musicale

Il Corpo musicale Pio XI è uno dei più antichi con i suoi 152 anni di storia e ha accompagnato i momenti più significativi della vita di Desio con sfilate, concerti e

feste rionali portando in città nel corso degli anni l’Opera, la Sinfonia e le arie del genere melodrammatico. Sotto la guida del M° Gioacchino Burgio il Corpo Musicale ha intrapreso nuove strade musicali facendo conoscere all’ascoltatore nuovi stili di musica. La continuità dell realtà è garantita dalla scuola allievi, composta dalle classi di clarinetto, sax, ottoni e percussioni.

(foto archivio)