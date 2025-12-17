Un lego artist con una esperienza più che ventennale che porta in città, a Seregno, parte della sua collezione per una mostra che sostiene il progetto Domus Morandi, la futura struttura dedicata ai bambini più fragili promossa dalla Fondazione Morandi ETS.

Piazze e monumenti in mattoncini Lego: in città arriva la mostra di Luca Petraglia

C’è più di un motivo dunque per visitare l’esposizione che arriverà al Museo Vignoli il 27 dicembre e resterà in città fino al 25 gennaio.

“Monumentini”, questo è il nome della mostra, è dedicata alle sue opere reinterpretate in scala interamente costruite in mattoncini. L’esposizione, realizzata da BRICK EXPO con il patrocinio del comune di Seregno, riunisce numerose ricostruzioni di monumenti storici e architetture italiane, alcune ancora inedite – come la Piazza del Campidoglio, realizzata con più di 200.000 mattoncini – frutto della lunga ricerca e del lavoro di progettazione dell’artista negli ultimi anni: dalla Fontana di Trevi di Roma al Ponte di Rialto di Venezia, dal Campanile di Giotto di Firenze al Duomo di Milano.

Il progetto della Fondazione Morandi

In occasione della mostra, come detto, Luca Petraglia ha scelto ancora una volta di sostenere la Fondazione Morandi ETS, impegnata nella realizzazione di Domus Morandi, una struttura di accoglienza per bambini affetti da malattie rare e incurabili che necessitano di cure palliative e terapia del dolore e Tra le opere in esposizione sarà possibile, infatti, vedere anche la miniatura dell’ex sede RAI progettata da Gio Ponti negli anni ‘50: il modello in scala è stato realizzato con più di 30.000 mattoncini da Luca Petraglia per la Fondazione nel 2023 e rappresenta il legame tra l’iniziativa artistica e il progetto.

Il progetto Domus Morandi prevede la riqualificazione dell’ex centro di controllo RAI nel Parco di Monza per trasformarlo in un hospice pediatrico pensato per offrire cura, accoglienza e sostegno. L’intervento intende creare spazi in cui il benessere, la serenità e la relazione siano al centro dell’esperienza quotidiana.

“Come Fondazione siamo grati a Luca per aver scelto di sostenerci con la sua arte e per averla trasformata in un gesto di solidarietà.” – ha affermato Matteo Morandi, Presidente della Fondazione Morandi – “Con ogni mattoncino esposto sosteniamo la realizzazione di Domus Morandi, un futuro luogo di cura e accoglienza per bambini e famiglie, dove arte e impegno sociale si incontrano”.

Biglietti

Intero: 13 €

Ridotto: 9 €

Pack Family 2+1: 34 €

Pack Family 2+2: 40 €

Under 10 e persone con disabilità: Omaggio (70%)

L’omaggio disabili è ottenibile inviando una mail a monumentini@gmail.com.

Link per l’acquisto dei biglietti: https://monumentini. madeticket.it/it/shop/ biglietti