'Na notte infame è il titolo del nuovo album del cantautore e rapper Tommaso Zanello alias Piotta, che presenterà dal vivo mercoledì 24 luglio al Parco Tittoni di Desio. L'appuntamento è per le ore 21.30 in via Lampugnani.

Piotta in concerto a Parco Tittoni a Desio

Uno show che attraversa tutti i suoi 10 album di studio, e più di 25 anni di musica, con particolare attenzione all'ultimo disco. 'Na notte infame, decimo lavoro di studio, prende tutta l'ispirazione dalla recente e prematura scomparsa del fratello maggiore Fabio. Con lui, apprezzato scrittore e saggista, ha firmato molti dei testi, e proprio la voce e i versi del fratello aprono la prima traccia. 'Na notte infame è un percorso emotivo in quel labirinto di sentimenti che è il rapporto tra fratelli.

Tra rap e cantautorato

Attraverso le vicissitudini personali e generazionali di Tommaso e di Fabio, la voce di Piotta racconta le epoche che hanno segnato le loro generazioni. Dagli anni di piombo all'Italia campione del Mondo, dal boom dei ‘90 al crollo del Muro di Berlino, dalle controculture dei '70 fino alla nascita dell'Hip-Hop italiano. Il rap di Piotta si fa più introspettivo e consapevole che mai, nel disco come dal vivo. Un viaggio inedito per suoni e formazione, così che dopo l'album, è stato pubblicato da La Nave di Teseo il primo romanzo di Tommaso dal titolo "Corso Trieste", scritto a quattro mani con il fratello Fabio, proprio come il disco, che ne è la colonna sonora.

Uno spettacolo diverso, un viaggio che racconta il rapporto tra due fratelli tramite la musica. Da alcune sue storiche hit (La Grande Onda, Vengo dal Colosseo, 7 vizi Capitale) alle colonne sonore (Suburra, La Mossa del Giaguaro, Ciclico), fino agli ultimi singoli (Lode a Dio, Professore e Se se se se).

Sul palco anche...

Sul palco con Piotta il compositore Francesco Santalucia (piano, basso, percussioni), il polistrumentista Augusto AKU Pallocca (sax, synth, rap), Francesco Fioravanti (chitarra elettrica e acustica), Claudio Cicchetti (batteria e percussioni), accompagnati dai visual e dal sound engineer Cristiano Boffi.

(in copertina Tommaso Zanello - foto Alfredo Villa)