Disconnettersi dal mondo circostante per connettersi con sé stesso e immmergersi nella lettura senza fonti di disturbo. E' questo l'idea alla base della bella iniziativa che sta per arrivare in Brianza.

Porta il tuo libro e spegni il telefono. In Brianza in primo appuntamento con "Letture in silenzio"

Il primo appuntamento con le “Letture in silenzio, insieme” è fissato per il prossimo 25 marzo, dalle 15.30 alle 17.00, presso i giardini del Convento dei Frati a Oreno. Promuovono l’iniziativa le associazioni DONNEDIRITTI Arci Motta Vimercate, Banca del Tempo e Spazio 48, in accordo con i Frati di Oreno che aprono gli spazi del proprio Convento per accogliere le persone interessate.

Che cosa sono

Incontri di lettura individuale durante i quali ognuno porta un proprio libro e legge in silenzio, insieme ad altre persone che leggono in silenzio a loro volta. Viene condiviso uno spazio comune per svolgere la medesima attività individualmente. Dopo un’ora di lettura, i partecipanti possono fermarsi, se lo desiderano, per condividere una bevanda e delle riflessioni.

Il libro deve essere cartaceo e ogni dispositivo elettronico spento. È consigliato portare un cuscino o una coperta. L’iniziativa non prevede costi.

Periodicità

Ogni 3-4 settimane, in un pomeriggio infrasettimanale. La data delle ‘Letture in silenzio, insieme’ saranno comunicate di volta in volta. In caso di pioggia, gli incontri si terranno al chiuso, in una sala del Convento.

Obiettivi

Il piacere di dedicare del tempo alla lettura, come atto importante al pari delle mille incombenze quotidiane. A questo si aggiunge, un esercizio di disintossicazione dai dispositivi elettronici, il cui utilizzo pervade la nostra vita (cellulari, computer, tablet ecc.). L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vimercate.