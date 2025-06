Sabato 12 luglio Concorezzo rivivrà uno degli appuntamenti più tradizionali e attesi: Occasioni di (P)assaggio, che farà vivere il centro tra musica, spettacoli e un vero e proprio ristorante a cielo aperto. Un evento atteso dall’intero territorio brianzolo e che quest’anno avrà una grande novità: lo spettacolo di wrestling in piazza della Pace. L’iniziativa è organizzata dall’associazione commercianti con il patrocinio del Comune di Concorezzo. Ogni anno l’evento è vissuto da un grande pubblico proveniente da tutta la Brianza che sceglie di vivere una serata tra musica, buon cibo e spettacoli a cielo aperto.

Occasioni di (P)assaggio

Via Libertà si trasformerà in un vero e proprio ristorante sotto le stelle. I partecipanti potranno accomodarsi ai tavoli e degustare, in un clima di festa, i piatti proposti dai negozi. L’offerta sarà ampia. I negozi e i locali aderenti prepareranno piatti diversi: dai risotti fino al Texas Sandwich, passando dallo gnocco fritto al panino al lampredotto e molte altre specialità, per concludere con gelati, granite, frutta fresca e tante opzioni per dissetarsi.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

A partire dalle 19 in via Libertà ad animare il momento dell’aperitivo ci penserà la street band Vogo Beat che propone pezzi e cover ispirate alle hit dance anni ‘90/2000. Un momento musicale itinerante di grande coinvolgimento che farà ballare il centro al ritmo delle musiche più conosciute italiane e internazionali.

Sabato 12 luglio il grande Wrestling arriva in Brianza

Alle 21 è in programma lo spettacolo “Il grande show Milano Wrestling” sul ring che verrà allestito in piazza della Pace. In programma cinque incontri di wrestler italiani che si alterneranno in combattimenti spettacolari. Special guest della serata Andres Diamond, concorezzese, tra i più famosi wrestler a livello nazionale. Sul ring anche Matt Disaster, star sui social in ambito wrestling, il campione di Milano Wrestling Alberto Borghi e i campioni TagTeam festaioli party time. Al termine dello spettacolo di wrestling, che prevede anche un incontro femminile, si terrà un djset che farà ballare il pubblico in piazza della Pace.

In sala di rappresentanza sabato 12 e domenica 13 luglio sarà allestita la mostra dell’artista concorezzese Emanuele Bramati.