Sabato l'inagurazione della pista di pattinaggio a Concorezzo

Tra sabato e domenica praticamente su tutto il territorio provinciale prendono il via le iniziative natalizie. Non è da meno Concorezzo dove proprio sabato 2 dicembre si accenderanno le luminarie e si aprirà la pista di pattinaggio.

Sabato al via le iniziative di Natale a Concorezzo

Anche per il 2023 il Comune di Concorezzo e i Commercianti fanno squadra dunque per offrire ai concorezzesi la possibilità di poter vivere una vera atmosfera natalizia in città. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mauro Capitanio, ha infatti, stanziato un contributo economico in sostegno del commercio locale nell’ambito delle iniziative di Natale. In particolare il Comune provvederà alle spese per la filodiffusione e delle luminarie oltre a dare un supporto organizzativo per le diverse iniziative.

Gli addobbi verranno accesi sabato 2 dicembre, giorno del via ufficiale alle iniziative natalizie in città.

L'inaugurazione della pista di pattinaggio

Oltre alle luminarie e alla filodiffusione, anche quest’anno è stata montata la pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza della Pace. Un’iniziativa molto apprezzata gli scorsi anni che il Comune ha voluto replicare anticipando l’apertura di una settimana rispetto alle passate edizioni. Il 2 dicembre sarà infatti possibile indossare i pattini e iniziare a divertirsi sul ghiaccio. La pista sarà disponibile fino all’Epifania.

E la Passeggiata enogastronomica

Sabato 2 dicembre è attesa anche la grande iniziativa natalizia a cura dei commercianti: la “Passeggiata Enogastronomica”. Nel corso della giornata sarà, infatti, possibile prendere parte a degustazioni organizzate all’interno dei negozi e dei bar/ristoranti di Concorezzo. Tra i piatti proposti (anche in modalità da asporto): polenta e cassoeula, pizzoccheri, panettone, gnocco fritto, castagne, cotechino, panzerotti ecc.

Non solo. I negozianti hanno anche organizzato uno speciale “Black Saturday” con sconti particolari per dare il via allo shopping natalizio per le vie di Concorezzo.

Festa per le vie del centro

Nel corso di sabato 2 dicembre nel centro storico saranno presenti i gazebi delle associazioni cittadine, un gonfiabile per bambini e un set fotografico per una foto ricordo con Babbo Natale. In Villa Zoia sarà allestita una mostra fotografica mentre in Chiesa Parrocchiale alle 21 sarà possibile assistere all’esibizione del Coro Alpini Lo Chalet di Arcore e Laudamus Dominum di Sovico.