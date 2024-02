L’inaugurazione della mostra “Donna oggi”, inaugurazione tenutasi sabato pomeriggio in sala civica Ezio Mariani, è stata il prologo del ricco programma di iniziative che saranno proposte a Seregno in vista dell’Otto Marzo, festa della Donna.

Seregno e il ricco programma di iniziative in occasione della Festa della Donna

Organizzata dalla Famiglia Artistica Seregnese 2018, La mostra “Donna Oggi” è un progetto artistico collettivo che coinvolge pittori e scultori, fotografi e poetesse. La mostra potrà essere visitata fino al 25 febbraio, tutti i giorni orario 16-19 / domenica anche 10.30-12.

Ma il programma delle inziative messe a punto in occasione dell'8 marzo non finisce qui: a partire da sabato 2 marzo e fino al 10 marzo, sempre in sala Mariani, Fondazione Bracco propone la mostra fotografica “Una vita da scienziata - I volti del progetto #100 Esperte”. All’inaugurazione, in programma alle 17 di sabato 2 marzo, l’associazione “Le Fate Stralunate” presenta “Ti racconterò di me”, reading sugli stereotipi di genere.

Inoltre nella serata di venerdì 8 marzo, in Auditorium, è in programma il concerto “Bad Woman Blues”, con Lorena Gioia e i Blues Revenge. Nel corso della serata, sarà consegnato il tradizionale Premio Mimosa.

Per la chiusura delle celebrazioni, sabato 9 marzo alle ore 17 in sala Gandini, il circolo culturale Seregn de la Memoria presenta “La voce dei poveri la benedice. In ricordo di Luigia Pozzoli Formenti”, nuovo volume della collana I Ciculabet dedicato a Luigia Pozzoli Formenti, protagonista dell’impegno sociale e politico nella seconda metà del Novecento.

(in copertina una foto scattata da Maurizio Esni - gentilmente concessa - a margine dell’inaugurazione della mostra Donna Oggi, proposta dalla Famiglia Artistica Seregnese in sala civica Ezio Mariani)