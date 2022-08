Un momento di convivialità, per stare insieme e conoscersi. Una tre giorni all'insegna del divertimento, del buon cibo e della musica con oltretutto una finalità benefica.

Settembre comincia con la Festa della Croce Rossa di Villasanta

Il 2, 3 e 4 settembre torna infatti il CRIvillage, la festa dei volontari di Croce Rossa Italiana – Comitato di Villasanta. Un appuntamento giunto alla sua quarta edizione che si terrà per la prima volta ad Arcore, presso l’Area Feste, per tre serate consecutive: venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 24.

Interrotto solo nel periodo di pandemia, il CRIvillage è l’evento che ogni anno mette al centro la solidarietà e promuove i valori di Croce Rossa, oltre ad essere un’occasione per i cittadini di conoscere meglio le attività che Croce Rossa – Comitato di Villasanta svolge sul territorio da oltre 20 anni, a supporto dei più deboli. Non parliamo solo di soccorso in ambulanza, ma anche di tutta una serie di progetti finalizzati all’inclusione sociale, delle attività di Protezione Civile, di attività per i più giovani e di molto altro. Tutte aree che saranno presentate in modo coinvolgente, tramite workshop e quiz, nei vari stand presenti al CRIvillage, dove si potrà anche scoprire come diventare volontario.

Il ricavato servirà a sostenere l'associazione

Il CRIvillage rappresenta l’evento annuale più importante di raccolta fondi, necessari al proseguimento di tutte queste attività e all’avvio di nuove proposte che vanno a coprire i bisogni della popolazione e a rispondere a quei problemi sociali accentuati dalla pandemia. Un motivo in più per partecipare e, divertendosi, sostenere il Comitato locale.

Le novità

Ci saranno musica e buon cibo, con una novità: per la prima volta, la cucina sarà curata direttamente dai volontari, con una proposta street food con hamburger, salamelle e fritto misto, il tutto accompagnato da birra artigianale 100% Made in Brianza. Il programma musicale vede la partecipazione dei gruppi The Funky Machine, degli Iron

Mais, che propongono un “rock agricolo” ed infine della band Killer Star, un omaggio a David Bowie, che chiuderà la festa nella serata di domenica.

“Siamo contenti di tornare a fare festa insieme alla popolazione, con un programma di tre giorni che rappresenta un momento unico di condivisione della nostra missione di solidarietà e aiuto concreto al territorio locale dove sono attivi i nostri progetti - ha affermato Andrea Brunelli, Presidente di Croce Rossa – Comitato di Villasanta. Per la prima volta, i nostri volontari vi aspettano ad Arcore, da sempre uno dei nostri comuni di riferimento, nuova location di quello che è un appuntamento consolidato e che attrae centinaia di cittadini da tutta la Brianza”.