Nell’estate di Usmate Velate non può mancare l’attesa Notte Bianca: una serata di festa e comunità. Il 5 luglio, dalle 18.00 alle 2.00, il paese si trasformerà in un grandepalcoscenico a cielo aperto, con iniziative per tutte le età tra musica, sport, cultura,commercio e socialità.

Si accendono i riflettori sulla Notte Bianca

Organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con ConfCommercio Vimercate, l’iniziativa coinvolge ogni anno centinaia di cittadini, associazioni, negozianti evolontari, confermandosi come un evento corale che anima l’intero territorio. Corso Italia, via Roma, via Cavour, piazza Pertini e il parco di Villa Borgia, ospiteranno attivitàartistiche, spettacoli, animazione, street food e musica dal vivo.

La novità

La novità dell’edizione 2025 sarà il forte coinvolgimento del mondo sportivo locale. Grazie alla partecipazione delle società sportive del territorio, l’Oratorio di Usmate accoglierà tornei, dimostrazioni e lezioni aperte per bambini e adulti: l’ASD Usmate Basket organizzerà un torneo 3vs3, il Tennis Club proporrà attività per i più piccoli, mentre il Velate Rugby 1981 aprirà il campo per allenamenti pubblici e percorsi di psicomotricità.

Nel verde e nella tranquillità del parco di Villa Borgia, sono state invece organizzate attività dal carattere più meditativo e distensivo, come le dimostrazioni di Tai Chi e Kung Fu a cura di Yama Arashi e le sessioni di yoga, pilates e ginnastica posturale proposte dal Centro Polispecialistico Colibrì.

I bambini potranno divertirsi anche con il Mini Golf nel cortile della scuola Fracaro e per gli appassionati di sport da combattimento, le attività di Muay Thai e Boxe senza contatto per tutta la giornata al centro sportivo, una dimostrazione serale in centro paese. Accanto allo sport, anche la musica e le arti arricchiranno diversi angoli del paese: inpiazza Pertini, mostra artistica GA99 e balli country con l’associazione MaLaBrianza, in via Roma e Corso Italia, esibizioni di danza, karaoke e DJ set, in via Cavour, musica dal vivo a cura del Centro di Aggregazione Giovanile.

Stand e hobbisti

Lungo le vie interessate: negozi aperti, stand artigianali e hobbisti, insieme alla partecipazione delle realtà storiche del volontariato locale come il Gruppo Alpini, il CAI, il Comitato della Solidarietà, MaLaBrianza e Vivere Aiutando a Vivere.

«La Notte Bianca è un evento che unisce cultura, commercio e associazionismo in un’unica grande serata di comunità. Iniziative come questa sono il frutto della collaborazione tra pubblico, privato e volontariato, ed è anche grazie a questo spirito che il nostro paese si mantiene vivo e dinamico.» afferma la Sindaca Lisa Mandelli. «Anche per questa edizione abbiamo voluto costruire un programma vario e inclusivo – aggiunge l’Assessora alla Cultura e agli Eventi Chiara Maggiolini –. La Notte Bianca è un momento in cui le energie del territorio si incontrano e si moltiplicano: è questo il suo vero valore. Ringrazio ConfCommercio Vimercate, gli sponsor e tutte le realtà che con entusiasmo hanno scelto di esserci anche quest’anno.» «Per la prima volta abbiamo deciso di dare spazio anche allo sport, coinvolgendo le società locali in un progetto condiviso – aggiunge l’Assessore allo Sport Mario Sacchi –. Le attività proposte, pensate per ogni età, permetteranno di conoscere da vicino le associazioni sportive del nostro territorio e di vivere lo sport in modo partecipato, accessibile e festoso».

(in copertina una foto dell'evento del 2023)