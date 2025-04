L’Amministrazione Comunale invita tutta la Cittadinanza alla Festa del Volontariato, edizione 2025, che si terrà domenica 18 maggio 2025, al Parco Beretta Molla a Meda, dalle 10:00 alle 18:00. La giornata rappresenterà un importante vetrina per tutte le Associazioni di volontariato del territorio, che avranno l’opportunità di far conoscere le proprie attività e raccogliere nuove adesioni, in contesto festoso e partecipativo.

Spazio alle associazioni in occasione della Festa del Volontariato

Torna l’atteso appuntamento con la Festa del Volontariato di Meda. L’evento sarà intitolato “Volontari per Natura”, sottolineando il legame profondo tra impegno sociale e rispetto per l’ambiente. Allo stesso modo, risuona la metafora del seminare/raccogliere. In natura, così come nel mondo del Volontariato, e ancor di più nelle relazioni umani, seminare bene, mettendoci impegno, costanza e amore, porterà a un buon raccolto. Una metafora che rimanda al fare del contadino: colui che semina e che cura i primi germogli, con sguardi di cura ai cambiamenti delle sue piante. Dona disponibilità, ascolto e pazienza per poter vedere le gemme trasformarsi in frutti e raccolti rigogliosi. Queste azioni incarnano lo spirito del volontariato che, con fatica e dedizione, continua a seminare, sostenere e proteggere, in attesa di nuovi raccolti.

Un nuovo logo per la Festa del Volontariato

Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una novità significativa: è stato scelto il logo ufficiale che identificherà la Festa del Volontariato di Meda per tutte le future edizioni. Il simbolo è il risultato di un concorso creativo che ha visto protagoniste due scuole del territorio: Istituto Terragni e Istituto Milani.

Proprio quest’ultimo si è aggiudicato la vittoria ottenendo il 50,8% di preferenze dei voti da parte della Cittadinanza. Il loro progetto ha saputo interpretare i valori di solidarietà, comunità e partecipazione, rappresentando al meglio il volontariato a Meda.

Le Scuole continuano a essere di grande supporto, attraverso incontri didattici nel territorio, volti a coinvolgere e stimolare l’interesse dei più giovani verso il mondo del volontariato.

Programma e attività

La giornata prevede un ricco programma di attività per tutte le età:

- 10:30-11:30, presentazione delle Associazioni,

- 11:30-18:30, street food,

- 14:30-17:00, giro in pony,

- 15:00-18:00, baby dance organizzato dall’IPC Milani, con laboratori creativi,

- 14:00-18:00, caccia al tesoro organizzata dal CFP Terragni, - 15:00-16:00, intrattenimento con mascotte,

- 15:00-17:00, performance di Tai Chi Chuan,

- durante tutta la giornata laboratori organizzati dalle Associazioni e tanto tanto.

L’ingresso è libero e gratuito. Per tutte le informazioni è possibile contattare l'Ufficio Servizi Sociali del

Comune di Meda, telefonando al n. 0362 39652.

Il Passaporto

Anche questa volta, tutti coloro che parteciperanno alla Festa, riceveranno la mappa indicante gli stand di tutte le Associazioni. Adesso arriva il bello: visitarle tutte e ottenere il loro timbro per ricevere il premio “Futuro Volontario per Meda”.

L’Assessore ai Servizi alla Persona, Mara Pellegatta: