Tre sabati pensati per avvicinare i bambini alla lettura. A partire dal 15 marzo in Biblioteca Civica a Desio sono in programma spettacoli teatrati, letture animate e laboratori.

Spettacoli, letture e laboratori per vivere la Biblioteca

Tre appuntamenti per vivere appieno la Biblioteca Civica di via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2. La primavera porta ‘Che bella storia!’: una rassegna pensata per i più piccoli e ideata per favorire l'approccio alla lettura.



Il programma prevede: