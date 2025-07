Nel fine settimana

Dall’11 al 13 luglio, in occasione della Notte Bianca, Tipico Eventi arriva a Nova Milanese con il gustosissimo Street Food Festival dedicato alla cultura Latino Americana.

Tipico Eventi torna in Brianza con Street Food Festival

Piazza Marconi verrà addobbata a festa per catapultare i suoi ospiti nel calore, nella bellezza e nella bontà di questa meravigliosa cultura. Trascorrete con noi tre intense giornate all’insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti.

La manifestazione aprirà venerdì dalle ore 18:00 fino alle 24.00, sabato dalle 11.00 alle 24.00 e domenica dalle 11.00 alle 23.00

Durante gli orari di apertura indicati troverete, sempre presenti, i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, insieme a una selezione di ottime birre e cocktail e una comoda area tavoli. Nelle vie limitrofe ci sarà un’area dedicata a mercatini e hobbisti, oltre a un’area con scivolo gonfiabile e giostra ochette per i nostri piccoli ospiti.

Oltre al cibo, vi aspetta anche tanto divertimento. Tutti i giorni musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza.

Il programma

Venerdì sera, ore 21.30, serata di musica latina insieme a “La Familia Loca Quartet” con animazione ed esibizioni a

cura del Circolo Arci Nova.

Sabato pomeriggio, ore 16.30, divertitevi insieme a noi al Cuccagna Fest, la grande festa del palo della cuccagna che si svolgerà presso Vicolo Cortelunga. Successivamente vi aspettano esibizioni di danza a cura della Cascina Triestina (intorno alle 19.00) sempre presso Vicolo Cortelunga.

Infine sabato sera, ore 21.30, grande concerto di musica dal vivo con The Funky Machine, che vi regaleranno un medley travolgente dai grandi classici anni ’70 ai più recenti successi di musica pop e dance.

L’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione.

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “NOVA MILANESE - STREET FOOD Festival Latino Americano”

L'evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Nova Milanese.