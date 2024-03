Torna a Desio "Una Pasqua di Colori", tra dolcezza, solidarietà e fantasia

Torna a Desio "Una Pasqua di Colori". Iniziativa voluta dall'Amministrazione comunale, che nel weekend della tradizionale Domenica delle Palme, animerà le vie del centro storico. In questa terza edizione, grazie alla collaborazione tra il Distretto Urbano del Commercio, la cooperativa Sociale Stripes e le associazioni benefiche, l'iniziativa sarà a tema dolcezza, solidarietà e fantasia.

Nei giorni di sabato 23 e domenica 24 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 Corso Italia e via Garibaldi vedranno l'esposizione di hobbisti, artigiani e sapori regionali e in Piazza Conciliazione sarà possibile acquistare le uova di Pasqua Benefiche delle associazioni solidali del territorio. Le due giornate saranno arricchite da un calendario di eventi per grandi e piccini che riportiamo qui:

SABATO 23 MARZO – ore 17,00 – piazza Conciliazione

Spettacolo Disney Gospel a cura della compagnia Teatrale Mirò. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso lo Spazio Stendhal con obbligatoria prenotazione sul sito: www.villeaperte.info/eventi. La comunicazione avverrà tramite i canali social del Comune il venerdì mattina.

DOMENICA 24 MARZO – piazza Conciliazione

Laboratori “ A Spasso NELLA FANTASIA ”. a cura della Cooperativa Sociale Stripes- Dalle ore 15,00 alle ore 16,00 – bambini dai 6 ai 10 anni

dalle ore 16,00 alle ore 17,00 – bambini dai 3 ai 6 anni. prenotazione obbligatoria: valentina.sala@pedagogia.it. In caso di pioggia l’attività verrà svolta presso lo Spazio Stendhal.

Una Pasqua di colori ed eventi - dichiara l’assessore agli Eventi, Commercio e Marketing Territoriale Samantha Baldo - che unisce tradizioni, dolcezza, fantasia, solidarietà e comunità. Attraverso questa iniziativa, che viene riproposta per la sua terza edizione, abbiamo cercato di creare un clima che permetta di sentirsi parte integrante di una collettività che vive il proprio territorio anche in leggerezza, con proposte ed eventi dedicati a grandi e piccini. Come Amministrazione ringraziamo ancora una volta tutti quelli che si rendono sempre disponibili a far rete per offrire ai Desiani una città sempre più da vivere con un format che permetta di promuovere Desio, il suo Distretto Urbano del Commercio nonché il tessuto associativo sempre in prima linea in supporto a chi è più in difficoltà. A tutti va un augurio di una Pasqua serena con l’invito a non dimenticare chi, magari nella porta a fianco alla nostra, sta passando invece momenti di difficoltà. Insieme è meglio!.