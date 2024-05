Ritorna a Meda, tra maggio e giugno, l'evento INclusione INmovimento, una iniziativa del Comune nata dalla volontà di sensibilizzare i cittadini sul tema dell'inclusione sociale, con particolare priorità nei confronti dei soggetti fragili.

Torna a Meda "INclusione INmovimento"

Sulla scia del successo della prima edizione realizzata lo scorso 2023 anche quest'anno disabilità e inclusione trovano spazio tra i temi che l’Amministrazione ha a cuore, e l’estate diventa un momento speciale per parlarne.

Da maggio a giugno dunque Meda ospiterà, in diversi punti della Città, questo grande evento per parlare di inclusione, attraversando il mondo dello sport e della lettura, per arrivare alla musica. Una vera maratona a tema inclusivo, scoperto attraverso lenti interpretative diverse.

Il programma

Ecco le date di questa imperdibile rassegna:

-Domenica 12 maggio 2024: 1° MEMORIAL ALFREDO MARSON

Dalle 09:30 alle 16:30, il Palameda (via Udine 1/A, Meda) ospiterà il torneo di basket dedicato a ragazzi con disabilità intellettivo-relazionale, Livello Base. Torneo dedicato al fondatore e presidente, fino al 2022, della Società Briantea84; è grazie alle grandi competenze e all’amore per lo sport di uomini come Alfredo Marson se lo sport paralimpico ha raggiunto livelli di popolarità e di professionalità impensabili fino a qualche anno fa.

- Mercoledì 15 maggio 2024: Presentazione del libro "Volevo essere un supereroe ma il costume di wonder woman era finito" di Sabrina Schillaci, Editore Associazione culturale TraccePerLaMeta. La Sala Civica Radio, alle ore 21:00 aprirà le porte al pubblico per immergersi nell'atmosfera descritta attraverso le parole dell'autrice. Il libro è, infatti, una sorta di diario dove si parla dei benefici dello sport o, meglio, dei poteri da supereroe che si conquistano praticandolo. Quei poteri che ti permettono di affrontare di petto la vita e di sconfiggere le delusioni, i problemi, i traumi e tutto ciò che cerca di farti credere che la vita non valga la pena di essere vissuta.

" ... Le difficoltà rappresentano la possibilità per far emergere quegli aspetti del nostro carattere che, atrofizzati da una vita serena e tranquilla, ci mettono nella condizione di fare cose impensabili: trasformare la disabilità in un’opportunità per poter aiutare gli altri.”

Da queste parole, racchiuse nel libro, il significato di questa presentazione: cogliere la possibilità di trasformare la disabilità in un’opportunità per poter aiutare gli altri. Nel 2024, organizza il progetto “Perché io me lo merito”, percorso di coaching per la crescita personale dei caregiver, delle persone fragili e in difficoltà, con lo scopo di aiutare le persone a far emergere le proprie potenzialità, ad acquisire maggiore fiducia nelle loro capacità, a ritrovare stima e amore verso se stessi.

-Sabato 25 maggio 2024: Atletica in Festa 2^Edizione

AtleticaMeda014 e Briantea84, insieme all'Amministrazione Comunale, organizzano una giornata di aggregazione a tema sport per promuovere valori positivi, di condivisione, aggregazione e inclusione. Un momento di festa dedicata ai più giovani con e senza disabilità. L'evento si svolgerà presso la Pista di Atletica

- Stadio "Città di Meda", Meda, dalle ore 14:30 alle ore 18:30.

E poi ... il Concerto dell’Orchestra Sinfonica “Esagramma”

Sabato 1 giugno 2024, Piazza della Chiesa, Meda, respirerà aria di inclusione grazie ai diversi momenti che caratterizzeranno la giornata.

Dalle ore 16:30 alle 18:30, lo speciale DJ Set di DJ Funky animerà il pomeriggio grazie all'iniziativa Autpop Festival, ideata da Associazione Facciavista. Un’esperienza emozionante in cui il famoso DJ Funky affiancherà tutti i ragazzi che si vorranno cimentare ed esibire sul palco, sperimentando insieme alle persone diversamente abili.

Per tutta la durata della manifestazione, apericena in collaborazione con la Cooperativa Sociale Onlus La Brughiera di Meda e il Gruppo Alpini di Meda, in un'ottica sempre propositiva di mettersi a disposizione della Città in maniera attiva e collaborativa, esprimendo la piena sinergia di forze messa in campo dalle due Associazioni, rimandando sempre più al tema dell'inclusione.

Non mancheranno i balli di gruppo dalle ore 19:30 alle ore 20:30, in collaborazione con Amici del Ballo.

Il concerto dell'Orchestra Sinfonica Esagramma

Ecco che alle ore 21:00 arriverà il momento più emozionante e atteso di questo sabato: il Concerto dell'Orchestra Sinfonica Esagramma, parte della Rassegna musicale “In Chordis et Organo” in collaborazione con la Comunità Pastorale di Meda. Un percorso di educazione orchestrale inclusiva e orchestra sinfonica, perfezionamento strumentale e grande orchestra sinfonica integrale. Le note si scrivono sulle cinque linee del pentagramma. Esagramma ha un rigo in più: per dare spazio a tutti, per rendere accessibile a tutti la complessità di una sinfonia e perché è il rigo su cui è possibile l’incontro con l’Altro.

Essendo un’orchestra inclusiva, la scalinata della Chiesa sarà un “palco naturale", con un ingresso accessibile a tutti e tutte (anche in carrozzina e con deambulatori).

L’Orchestra Esagramma è un ensemble sinfonico composto da circa 40 musicisti, con e senza disabilità. Il suo repertorio spazia da Beethoven a Mahler, Grieg, Caikovskij e molti altri, misurandosi con composizioni complesse come sinfonie e ouverture d’opera. I suoi arrangiamenti inclusivi, però, sono capaci di avvicinare

queste composizioni anche ad un pubblico poco avvezzo ai concerti di musica sinfonica. Dalla sua creazione, l’Orchestra Esagramma ha suonato in più di 500 eventi, calcando palchi prestigiosi quali il Parlamento Europeo, l’Auditorium Mahler di Milano, la Georgetown University di Washington e molti altri. Ha inoltre partecipato a Festival artistici internazionali in Germania, Austria, Ungheria e Francia. In caso di pioggia, il Concerto si svolgerà presso Santuario S. Crocifisso Piazza Vittorio Veneto, Meda, alle ore 21:00.

"Valorizziamo nel concreto"

“L'inclusione vuole essere uno dei temi che Meda valorizza nel concreto, mettendosi in gioco attraverso nuove sfide e modi di interpretare - commenta Fabio Mariani, Assessore alla Cultura e Medateca. Questa seconda edizione di Inclusione IN Movimento è piena espressione dell'impegno verso la complessità e la crucialità di queste tematiche che necessitano sempre modi nuovi per poter arrivare al cuore delle persone. La leggerezza della musica, la ricercatezza delle parole e la forza dello sport contribuiscono in modo unico a raccontare l'immenso mondo dell'inclusione e della disabilità. Ogni individuo merita di essere trattato con rispetto e di avere l’opportunità di realizzare il proprio potenziale, senza pregiudizi o limitazioni imposte dalla società. Rispetto e attenzione che devono trovare accoglimento anche verso la figura dei caregivers, siano essi genitori, amici o volontari: figura che vivono tutti i giorni due vite, sempre pronti e attenti a esserci, nel più vero significato del termine.”

Il valore dello sport

Soddisfatta anche il Vicesindaco e Assessore allo sport, Stefania Tagliabue

"Lo sport, in questa occasione, diventa uno strumento fondamentale per parlare di inclusione e coesione sociale, considerando le importanti realtà che vivono a Meda, se pensiamo al tema inclusivo e delle disabilità. Oltre a insegnare le basi del lavoro di squadra, la bellezza dello stare insieme e la necessità di rispettare le regole quotidiane, lo sport promuove la scoperta e la conoscenza di sé e dell'altro. Vuole essere questo il nostro modo di guardare Meda, con occhi sempre più inclusivi e non giudicanti. Farlo attraverso lo sport significa amplificare i significati che l'Amministrazione tiene a trasmettere."

"Dal confronto nasce infinito valore"

“Pensare alla magia e all’atmosfera che caratterizzano questo progetto mi porta tanta soddisfazione - ha concluso il sindaco Luca Santambrogio. Un modo nuovo che la nostra Città ha scelto per poter parlare di temi sensibili come l’inclusione e la disabilità. Inclusione In Movimento racconta vicinanza, incontro ed empatia per poterlo fare insieme alla Cittadinanza, avviandoci verso l’estate e vivendo questa occasione di riflessione attraverso appuntamenti culturali all’insegna dello sport, della lettura e della musica. Dal confronto nasce infinito valore.”

Inclusione IN Movimento anche in Medateca

Il filo rosso di questi momenti estivi arriva anche in Medateca. Durante il mese di maggio e giugno la biblioteca allestirà una selezione di libri a tema inclusivo.

Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Cultura e: cultura@comune.meda.mb.it / 0362 396809 o consultare il sito istituzionale del Comune di Meda.