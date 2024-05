A Cesano Maderno torna l’appuntamento con la Festa dello Sport che, per l’edizione 2024 “aumenta” la durata e, per quattro giorni, trasformerà il Giardino Borromeo e le zone del centro in un vero e proprio villaggio sportivo a cielo aperto. Una manifestazione che si arricchisce di eventi e discipline, proponendo alla cittadinanza momenti di svago, divertimento e attività fisica, grazie alla preziosa e fondamentale collaborazione delle società sportive del territorio.

Torna la Festa dello Sport a Cesano Maderno

Per tutto il weekend si alterneranno atletica, ciclismo, ginnastica, pugilato, arrampicata, calcio e calcio integrato, basket, volley, tennis, karate, twirling, walking, danza, calcio e basket integrato, scherma, equitazione, tannis tavolo: esibizioni, tornei, partite e, ancora, incontri, eventi ed iniziative per tutte le fasce d’età.

Fondamentale per l’organizzazione dell’iniziativa il contributo delle realtà del territorio, associazioni e società sportive, tra cui il Gruppo Alpini di Cesano Maderno, l’Atletica Cesano Maderno e la Polisportiva Molinello Ciclismo che in conferenza stampa hanno illustrato gli appuntamenti e le competizioni protagoniste del weekend sportivo cesanese.

Il programma

Lo start alla manifestazione avverrà giovedì 6 giugno alle ore 21.00 in Sala Aurora Palazzo Arese Borromeo con la presentazione del libro “Angeli nel fango” di Fulvio Fretto. Un racconto di riscatto sociale attraverso lo sport fortemente ispirato dal decennio trascorso insieme ai ragazzi nati dal 2003 al 2005 che hanno giocato a calcio nell'Equipe 2000.

Venerdì 7 giugno 2024, dalle 18:00 alle ore 23.30, street food “Antichi sapori della Lombardia” presso Largo D’Immè, mentre alle 21.00 a Palazzo Arese Borromeo, serata con due sportivi cesanesi: Filippo Crippa campione di basket e Jacopo Geninazzi campione paralimpico di basket a Londra nell’anno 2012 che racconteranno la propria esperienza ed i loro successi. La serata sarà introdotta da uno spettacolo delle Majorettes di Cesano Maderno.

Gli appuntamenti di sabato e domenica

Da sabato 8 giugno 2024 via alle attività sportive, con un programma ricco di offerte per tutti i gusti e tutte le età. Alle ore 8.00 una delle novità di questa edizione: “GROAVEL 24 – Groane in gravel” ciclopasseggiata su diverse distanze attraverso le ciclabili cittadine e il Parco delle Groane con partenza da Piazza Esedra. L’Atletica Cesano Maderno protagonista: in collaborazione con Alby Bike sosterrà e collaborerà all’organizzazione dell’evento. Un modo per diffondere la pratica

sportiva e ludica nel nostro territorio con “passeggiate” gravel nei parchi del territorio brianzolo e due percorsi previsti (20 e 50 Km).

Dalle ore 18.00 “CORRINCESANO YOUNG” corsa su strada organizzata da Atletica Cesano Maderno in collaborazione con Fidal: la classica edizione di Corrincesano Young, corsa su strada dedicata al settore giovanile per le categorie da Esordienti a Cadetti. 4^ prova del circuito Corrinstrada Fidal Milano dedicato ai più giovani. Partenza da piazza Vittorio Veneto e arrivo in Piazza Esedra con un breve percorso ad anello di 400 metri nel centro cittadino. Premiazioni per i primi 3 arrivati di ogni anno/categoria e medaglia per tutti gli intervenuti.

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 il Giardino di Palazzo Arese Borromeo si trasforma in un villaggio sportivo a cielo aperto con stand ed attrezzature sportive delle Società partecipanti, musica ed intrattenimento con dj set. Dalle ore 14.00 Arrampicata, dalle ore 21.00 Concerto della “Azione Mutande Show Band” presso l’area cinema, per tutta la giornata sarà attivo lo Street food “Antichi sapori della Lombardia” presso Largo D’Immè- area D.

Anche domenica 9 giugno, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo, stand ed attrezzature sportive delle Società. Dalle ore 7.00 fino alle ore 12.00: “35^ Stracada con gli Alpini, manifestazione sportiva di marcia non competitiva, aperta a tutti, che si svolgerà per le vie cittadine e dintorni, con partenza e arrivo in Piazza Esedra. Inizio premiazioni alle ore 10.30 – area A.

Dalle ore 14.30 alle ore 18.00: Gara ciclistica regionale categoria giovanissimi (bambini a 6-12 anni) organizzata dalla Polisportiva Molinello Ciclismo su C.so Libertà, C.so Roma, via Matteotti e via Dante. Le premiazioni si terranno nell’Auditorium Disarò.

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00: equitazione a cura della Scuderia Team Soffientini; dalle ore 14.00 alle ore 20.00: arrampicata; dalle ore 17.00 alle ore 19.00: concerto a cura della SMS Spazio Musica; dalle ore 11.00 alle ore 23.30: Street food “Antichi sapori della Lombardia” presso Largo D’Immè.

(nella foto di copertina un momento della presentazione dell'evento con il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, l’Assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi, e i rappresentanti delle società sportive e delle aziende che sostengono la manifestazione)