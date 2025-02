Una notte in biblioteca a Desio per bambole e pupazzi, poi all’indomani la giornata inizia per bambine e bambini con una lettura animata tutti insieme. Torna con questo spirito la Notte dei pupazzi in biblioteca, il format diffuso in tutta Italia e nel circuito BrianzaBiblioteche.

Torna la Notte dei Pupazzi in biblioteca

La terza edizione a Desio si terrà venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2025. I più piccoli, a partire dai 3 anni, potranno lasciare la loro bambola o peluche preferito in biblioteca per una notte. I bibliotecari realizzeranno foto e video mentre i pupazzi leggono un libro, giocano o dormono tra gli scaffali. All’indomani potranno iniziare la giornata riprendendo i loro amici e scoprendo come hanno trascorso la notte. Insieme leggeranno un libro a cui seguirà un filmato divertente di racconto su questa esperienza. A tutti sarà poi consegnata una foto stampata e plastificata dai bibliotecari come ricordo della Notte dei pupazzi in biblioteca.

L’appuntamento è doppio: venerdì 21 febbraio, dalle ore 17, saranno accolti i più piccoli che potranno lasciare i loro peluche in biblioteca. Poi, il giorno dopo, sabato 22, alle ore 10.30, potranno riprenderli e insieme condividere questa avventura.

L'evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione, entro mercoledì 19 febbraio, allo 0362.392317.