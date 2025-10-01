L'appuntamento è per il 12 ottobre. Premi speciali ai gruppi più numerosi e gadget tecnici ai primi 800 iscritti

La STRAVIMERCATE festeggia la sua 25esima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti sportivi più attesi della Città. L’evento, organizzato dal Comune di Vimercate in collaborazione con la Polisportiva DI.PO sezione atletica, si terrà domenica 12 ottobre 2025 con ritrovo alle ore 7.15 presso il Centro Giovanile Cristo Re (Via Valcamonica, 27).

Torna la StraVimercate, quattro percorsi per ogni età e livello

La partenza libera è prevista dalle 7.30 alle 9.00 per la tradizionale corsa podistica non competitiva. I partecipanti potranno scegliere tra quattro percorsi (7, 14, 21 e 28 km circa), ideali sia per famiglie che per runner esperti. L’evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.

Iscrizioni

Singoli: fino all’orario della partenza

Gruppi: entro le ore 17.00 di sabato 11 ottobre (info: Sig.ra Michela, 3924451864)

Quote di partecipazione

€ 8,00 con riconoscimento (sacca con gadget tecnici ai primi 800 iscritti)

€ 4,00 senza riconoscimento

Premiazioni e riconoscimenti

Premi ai 5 gruppi più numerosi (cesti enogastronomici)

Coppa speciale “Enrico Cognolato” al gruppo più numeroso (minimo 10 partecipanti, lista nominativa obbligatoria)

Le premiazioni si terranno alle ore 10.30 mentre la chiusura della manifestazion è prevista per le 12.30.

Per informazioni e iscrizioni: Polisportiva DI.PO – Sig.ra Michela, 3924451864