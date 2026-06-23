Seconda edizione di “Un goal per Eléna”, la giornata dedicata alla memoria di Elèna Caronni, la giovane sevesina scomparsa nell’agosto del 2024 in seguito ad un incidente motociclistico.

Torna “Un goal per Eléna”: sport e solidarietà in ricordo di Elèna Caronni

I suoi amici per ricordarla hanno deciso di riproporre un evento in cui sport, solidarietà, musica e divertimento si fondono con il nobile scopo di raccogliere fondi per una causa sempre diversa.

Nel 2025 fu organizzata una partita di calcio e il ricavato fu utilizzato per recuperare la motocicletta di Eléna e donarla all’associazione La Mototerapia, mettendola a disposizione di chi è in difficoltà. Quest’anno “Un goal per Elèna” diventa più grande, si trasferisce al centro sportivo di Meda in via Icmesa dove sabato 27 Giugno si terrà un torneo di calcio a 5 a cui si sono iscritte ben 16 squadre.

Il programma della giornata

Si comincia alle 17 con le partite di qualificazione, pausa tra le 19.30 e le 21 per la cena con lo street food e poi alle 21.30 la finalissima a cui seguirà la premiazione delle prime quattro classificate. Gran finale fino a mezzanotte nel parco antistante la tribuna centrale dello stadio con la musica curata dal DJ Guzzo e uno spettacolo pirotecnico.

La raccolta fondi per Bonicelli

Il ricavato andrà a favore di Lorenzo Bonicelli, atleta di ginnastica artistica della Nazionale italiana e che per diverso tempo si è allenato anche a Seveso con la Sampietrina. Dopo il grave incidente durante un esercizio ai Giochi Mondiali Universitari FISU 2025 è costretto a muoversi in carrozzina ma ciò non gli impedirà di essere presente sabato a Meda assieme ad alcuni compagni della Nazionale e agli atleti della Sampietrina, la società che supporta nell’organizzazione dell’evento.

Le iniziative solidali

Contribuirà a raccogliere fondi per “Bonni” anche la vendita di bottiglie di vino di due cantine (una del Veneto per le “bollicine” e una delle Langhe per il “rosso”) che hanno aderito all’iniziativa. Sarà presente la onlus “Le radici del Cuore”. L’evento ha il patrocinio del Comune di Seveso.