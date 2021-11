Tornano i concerti di Brianza Classica: appuntamenti il 6 e il 9 novembre

Kermesse musicale

Concerti in programma a Lesmo e Seregno.

Tornano i concerti di Brianza Classica, il festival dell’Associazione Early Music Italia, giunto quest’anno alla sua diciottesima edizione e diretto dal Maestro Giorgio Matteoli e di Brianza Sacra, la rassegna dedicata al repertorio sacro e alla musica antica eseguita nei più suggestivi luoghi di culto della Brianza. Appuntamento il 6 novembre a Lesmo e il 9 novembre a Seregno.

Sabato 6 novembre l’appuntamento è con Brianza Classica a Lesmo, nella cornice di Villa Mattioli dove, alle 17, il Collegium Pro Musica formato da Stefano Bagliano ai flauti, Mariagrazia Liberatoscioli voce recitante, Marinella Di Fazio alla vihuela, liuto e tiorba e Maurizio Less alla viola da gamba, si esibirà nel concerto dal titolo O felici occhi miei - Letture immaginifiche da quadri di Caravaggio con musica del Rinascimento e del primo Seicento.

Uno spettacolo costruito intorno al mito di Narciso dove si intrecciano in un unicum musica, parole e immagini. Il famosissimo quadro di Caravaggio dove il mito di Narciso e l’allegoria pittorica si fondono, funge da legame ad altre sue tre opere celebri che a esso si intrecciano e la musica del Rinascimento e del primo Seicento, tipica del periodo in cui il maestro ha realizzato i suoi capolavori, che non fa solo da sfondo, ma è il tessuto su cui il racconto viene intrecciato per realizzare questo arazzo di sentimenti.

Martedì 9 novembre invece Brianza Classica fa tappa a Seregno dove alle 21 presso la Basilica Collegiata di San Giuseppe si terrà il concerto Bach e Pozzoli eseguito dal duo formato dal Maurizio Maffezzoli all’organo e dal mezzosoprano Elisabetta Pallucchi. Il programma affianca alcuni brani per mezzosoprano e organo, o per organo solo, a firma dei due celebri compositori.

In occasione del concerto di Seregno è stato realizzato un video alla scoperta del territorio, pubblicato sul canale YouTube del festival. Di seguito il link per guardarlo https://www.youtube.com/watch?v=pKLIGegxRo8

Sicurezza

Per rispetto alle norme di sicurezza la prenotazione è obbligatoria. E' possibile prenotare telefonando o scrivendo al numero 335.5461501 a partire dal lunedì prima del concerto dalle 8 alle 20.

Si prega di presentarsi 30 minuti prima del concerto nei pressi del desk (evitando assembramenti) provvisti di propria mascherina. In ottemperanza alle normative vigenti, si ricorda che per accedere ai concerti è obbligatorio presentare il green pass o tampone negativo effettuato entro le ultime 48 ore.