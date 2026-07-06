Due serate di grande musica dal vivo, artisti di primo piano della scena rock italiana, migliaia di appassionati attesi e un importante obiettivo solidale. Sono questi gli ingredienti di Roncostock 2026, il festival che negli ultimi anni si è affermato come uno degli eventi rock più importanti della Brianza e che tornerà venerdì 17 e sabato 18 luglio nella splendida cornice del Parco della Villa Comunale di Ronco Briantino.

Tra musica e solidarietà, il prossimo weekend torna Roncostock

L’edizione 2026 si presenta con un cartellone di assoluto prestigio, capace di unire grandi nomi della musica italiana e nuove realtà artistiche che stanno conquistando il pubblico nazionale.

Maurizio Solieri e la Gang, l’headliner della rassegna

L’ospite più atteso sarà Maurizio Solieri, autentica icona del rock italiano e storico chitarrista di Vasco Rossi e della Steve Rogers Band. Insieme alla sua Gang porterà sul palco uno spettacolo ad alto tasso di energia, ripercorrendo decenni di musica che hanno fatto la storia del rock italiano.

Ad accompagnarlo salirà una formazione composta da musicisti di altissimo profilo: Max Gelsi, storico bassista di Elisa, collaboratore di Mauro Pagani, Vasco Rossi e Piero Pelù; Michele Luppi, cantante e tastierista conosciuto a livello internazionale per la sua attività con Whitesnake e Mr. Big; Mimmo Camporeale, storico tastierista di Vasco Rossi e della Steve Rogers Band; e Eric Solieri, batterista di grande esperienza e figlio di Maurizio Solieri.

Ad aprire la serata di sabato sarà la cantautrice Lillian More, artista emergente già protagonista di importanti collaborazioni e riconoscimenti sia in Italia sia all’estero.

La serata inaugurale di venerdì 17 luglio vedrà invece protagonisti i Circus Punk, duo esplosivo che negli ultimi anni ha collezionato centinaia di concerti in tutta Italia, imponendosi come una delle realtà più coinvolgenti della scena live nazionale. Un percorso che li porterà, subito dopo Roncostock, ad aprire una delle date del Jova Summer Party, confermando la continua crescita della loro carriera.

Ad aprire il festival saranno invece le The Cleopatras, storica rock band tutta al femminile proveniente da Firenze. Con il loro sound graffiante, l’energia sul palco e una lunga esperienza internazionale, rappresentano una delle formazioni femminili più apprezzate del panorama rock italiano.

Musica, cucina e atmosfera da grande festival

Roncostock continua a distinguersi non soltanto per la qualità artistica della proposta musicale, ma anche per l’atmosfera che ogni anno richiama migliaia di persone. Il pubblico potrà vivere due serate immerse nel verde del Parco della Villa Comunale, tra concerti dal vivo, ottima cucina, birra, area ristoro e la tipica atmosfera dei grandi festival rock.

Un festival con una forte vocazione sociale

La manifestazione mantiene inoltre una forte vocazione sociale. Anche quest’anno parte del ricavato sarà devoluto a AISM – Sezione di Milano, contribuendo a sostenere la ricerca scientifica e i servizi dedicati alle persone affette da sclerosi multipla.

Le parole dell’organizzatore Alberto Ripamonti

Alberto Ripamonti, organizzatore del festival:

“Roncostock è molto più di un festival: è il risultato del lavoro di decine di volontari che, con passione e spirito di squadra, dedicano mesi di impegno per regalare al territorio un evento di qualità. Ogni anno cerchiamo di alzare l’asticella, portando sul palco artisti di prestigio e offrendo al pubblico un’esperienza che possa ricordare l’atmosfera dei grandi festival rock italiani. Per noi la musica è un potente strumento di aggregazione, capace di unire generazioni diverse e valorizzare il nostro territorio. Ma c’è un aspetto che ci rende ancora più orgogliosi: sapere che tutto questo contribuisce concretamente a sostenere AISM Milano e la ricerca sulla sclerosi multipla. Vedere migliaia di persone divertirsi e, allo stesso tempo, fare del bene è la soddisfazione più grande che un’organizzazione possa ricevere. Invito tutti a venire a Ronco Briantino il 17 e 18 luglio: troveranno due serate di grande musica, un’accoglienza straordinaria e l’energia che da sempre contraddistingue Roncostock”.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito.