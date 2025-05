Dal 23 maggio al 7 settembre 2025, nel suggestivo parco di di Villa Tittoni a Desio tornano quindi i concerti, le feste a tema, il cabaret e nuovi spazi dedicati in particolare alla divulgazione e alla cultura.

Tre mesi di concerti, spettacoli dal vivo ed eventi speciali a Villa Tittoni

Grazie al microcosmo che anima quel luogo magico, a Parco Tittoni l'energia della natura diventa spettacolo. Tra le foglie e sugli alberi c’è un universo brulicante di vita: dalla formica allo scarabeo, dalla mantide alla lucciola, compagna delle notti d’estate. Insetti operosi che agiscono su trame vegetali, dialogando con l’arte e la musica. Gli spettacoli della stagione 2025 sono pronti ad accendere i sensi.

Anche quest’anno Parco Tittoni offre uno spazio di ristoro e relax (Fame&Sete), con ingresso sempre gratuito, e una grande area spettacoli (Eventi) di fronte alla facciata neoclassica di Villa Tittoni Traversi.

Alcuni eventi saranno fruibili in piedi, nel grande giardino della villa, mentre per altri sarà possibile scegliere i posti a sedere (con tavolini) per regalarvi l’atmosfera adatta agli show più intimi di alcuni degli artisti in cartellone.

Gli artisti in cartellone

In cartellone Rootical Foundation Feat Rapahel (23 maggio), Cisco (30 maggio), Filippo Graziani (6 giugno), Bandabardò (14 giugno), DJ RALF (20 giugno), Spleen Orchestra (27 giugno), Succo Marcio (11 luglio), Ruggero De I Timidi (19 luglio), The Hormonauts (2 agosto), Giorgia Fumanti & The Crew Ensemble (3 agosto), Punkreas (29 agosto).

IL 22 giugno celebreremo il ventesimo anniversario di Mondovisione onlus con il concerto (gratuito) della Fanfara Olaïtan, brass band esplosiva del Benin che si esibirà per la prima volta in Europa.

La principale novità di quest’anno è la scelta di dedicare più spazio alla parola, tra momenti di divulgazione e riflessione e show centrati sulla comicità. Agli amici del Comedyficio di Alessio Parenti (11 giugno e 9 luglio) si affiancheranno Luca Perri (28 maggio), Roberto Mercadini (4 giugno), Rick Dufer (18 giugno), Lunanzio (25 giugno), Franco Arminio (2 luglio), Arianna Porcelli Safonov (16 luglio), Ciacci (23 luglio), Dueditanelcuore (30 luglio), Maurizio Merluzzo (2 settembre), Paolo Crepet (3 settembre).

Tornano le migliori cover band, con gli omaggi musicali ad artisti italiani e internazionali come 883 (31 maggio), Rino Gaetano (8 giugno in occasione di Desio in Musica per Carlo), Vasco Rossi (15 giugno), Franco Battiato (29 giugno), Miyazaki (1 luglio), De Andrè (6 luglio), una grande serata dedicata a David Bowie con Andy dei Bluvertigo (25 luglio), Lucio Battisti (27 luglio), Gaber e Jannacci (15 agosto), oltre a un evento omaggio per il compianto Paolo Benvegnù (5 settembre).

Le feste a tema

Non mancheranno le feste a tema: Anni ’90 (7 giugno, 12 luglio, 9 agosto, 30 agosto), 80s Never Die (13 giugno), 7Teen Again (1 giugno, 1 agosto), Vito War Fluo Party (28 giugno), Lo Stretto Indispensabile – Disney RnR Show (5 luglio), Maledetta Nostalgia (18 luglio), Party di Ferragosto (14 agosto), Greatest Hits (16 agosto) e le coloratissime Silent Disco di Parco Tittoni (24 maggio, 21 giugno, 26 luglio, 23 agosto, 6 settembre)

Tra le giornate a tema la Fiera del Disco (1 giugno), Ukulele Festival (22 giugno), Oriente day (28 e 29 giugno), Radice D’Africa (13 luglio), Yoga Day (6 e 7 settembre).

Continua la collaborazione con il progetto Tiki Taka, dedicato all’inclusione sociale delle persone con disabilità, con un evento speciale il 24 giugno, in occasione del Festival Dell’Inclusione.

Parco Tittoni 2025 è un progetto di Mondovisione onlus in collaborazione con il Comune di Desio.

Tutte le informazioni su www.parcotittoni.it