Mentre cresce a Meda l'attesa per la Festa Patronale del prossimo 8 settembre, proseguono in città le tante iniziative messe in calendario per il Palio dei ragazzi.

Tutto pronto a Meda per la Festa Patronale e intanto il Palio prosegue

Il programma di quest’anno ha avuto inizio sabato 2 settembre e si concluderà domenica 10 settembre. Una settimana e più di iniziative come spettacoli di magia, serate karaoke, tributi e DJ Set che faranno da corollario alle consuete serate dei giochi in Oratorio Santo Crocifisso, dove sarà sempre possibile trovare le cucine aperte. L’ ormai consueta gara di macchine a pedali per le vie del centro il sabato sera e la sfilata con scenette domenica 10 settembre chiuderanno la settimana dei festeggiamenti.

Il tutto sarà ben scandito nel giorno della Festa patronale, l’8 settembre, dove i protagonisti saranno la processione con partenza dal Santuario di Meda e a seguire lo spettacolo pirotecnico. Senza dimenticare il concerto della banda La Cittadina nella serata del 12 settembre nel Cortile del Municipio.

I ringraziamenti dell'assessore

“Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno dimostrato grande impegno e assiduità non solo in questi mesi ma durante tutto l’anno per mantenere e far vivere questo importante appuntamento per la nostra città - ha sottolineato l’Assessore Fabio Mariani. Invito tutti a partecipare in maniera attiva e concreta a una delle più emozionanti creazioni “Made in Meda”. Ci tengo a sottolineare quanto siamo tutti vestali attive delle nostre tradizioni nello spirito del creare e crescere in comunità.”

Il sindaco Santambrogio "Il Palio la più grande manifestazione medese"

Mentre il sindaco Luca Santambrogio ha sottolineato che "Il Comune conferma e rafforza la sua collaborazione con l’Associazione Palio con un impegno economico e logistico incrementato rispetto agli anni precedenti. Questo a dimostrazione del fatto che la mia Amministrazione ritiene il Palio dei ragazzi la più grande e importante manifestazione medese sia per il coinvolgimento dei cittadini, ma soprattutto per il valore educativo e il senso di appartenenza alla comunità per le nuove come le vecchie generazioni di medesi.”

(in copertina una foto del Palio dei ragazzi del 2022 - foto da Facebook)