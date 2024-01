Grandi e piccoli aspettano ogni anno questo evento con trepidazione. E' la Giubiana, la vecchia strega simbolo dei mali del passato e di buon auspicio per la bella stagione, che a fine gennaio ritorna e a cui tutti possono "affidare" le negatività che poi lei, con il suo fuoco, si porterà via.

Tutto pronto a Seregno per la Giubiana

Una tradizione molto sentita in tutta la Brianza. A Seregno l'appuntamento è per sabato 27 gennaio. Tutti i bambini della città e non solo saranno chiamati a preparare una letterina che potranno consegnare la sera del 27 gennaio personalmente alla vecchia strega, affidandogli tutti i mali, le cattiverie, le cose brutte che non vogliono più.

Il programma

L’appuntamento è dalle ore 19,00 con il caldo risotto giallo con luganega (risotto con Zafferano e Salsiccia) preparato dai bravissimi cuochi dell’associazione e con la magia del Fuoco degli artisti di strada. Alle 21,30 spazio alla rappresentazione della storia della Giubiana con gli allievi di Cartanima-Academy Musical Arts di Seregno e a seguire l’attesissimo rogo della Strega.

Un fuoco ridotto per una Giubiana ecologica

«Per il terzo anno sperimentiamo una “Giubiana ecologica”» dichiarano Alessandro Rossi e Cesare Visconti dell’Associazione Madonna della Campagna, «sarebbe assurdo rinunciare in toto alle nostre tradizioni in nome dell’inquinamento, così anche quest’anno il nostro rogo avrà un ridotto impatto ambientale, per fare questo non faremo il falò, ma ci limiteremo a bruciare solamente il grande fantoccio realizzato esclusivamente con materiali naturali quali carta e paglia al fine di ridurre al minimo le emissioni di anidride carbonica nell’aria, compensandole con la piantumazione di nuovo verde».

L’appuntamento è fissato per l’ultimo sabato di gennaio il 27 presso il Parco Madonna Della Campagna di via Cagnola a Seregno a partire dalle ore 19:00. L’ingresso sarà libero.