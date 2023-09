E' tutto pronto a Seveso per la manifestazione Sportissimo che si terrà domenica 10 settembre nel Bosco delle Querce. Sono venti le società sevesine che hanno aderito all'iniziativa che permetterà ai più giovani di provare diverse discipline sportive.

Tutto pronto a Seveso per Sportissimo

Gli stand delle varie società apriranno alle 10.00. Ogni società sarà presente con i suoi istruttori, a disposizione di chi vorrà cimentarsi nello sport preferito. Sportissimo è un evento promosso dall'Assessorato allo Sport del Comune di Seveso, organizzato dalla Pro Loco Seveso in collaborazione con le società sportive.

La giornata prevede l'inizio delle attività alle 10 e la conclusione alle 19: il tutto inserito nello splendido scenario del Bosco delle Querce (ingressi da via Ada Negri e via Redipuglia). L'ingresso è libero.

Con Sportissimo l'Amministrazione comunale si propone di avvicinare i giovani allo sport e di trasmettere i suoi valori più alti. Oltre ad essere un'iniziativa di aggregazione e di socializzazione per presentare le discipline sportive (circa una trentina in tutto) che possono essere praticate sul territorio, anche attraverso dimostrazioni e lezioni, Sportissimo prevede anche una simpatica iniziativa pensata esclusivamente per i più piccoli che all'ingresso riceveranno una tesserina "raccogli-sfida".

In cosa consiste? Ogni disciplina "provata" dal bambino o dalla bambina garantirà un timbro sul cartoncino; a fine giornata tante sorprese e gadget consegnati dai giocatori della Pallacanestro Cantù (serie A2) per i più sportivi.

Il programma della giornata

Il programma prevede una sorta di anteprima alle 09.30 quando, poco distante dal Bosco, in via Ortles, verrà inaugurato il campo arcieri Bosco delle Querce. Nello scorso mese di luglio infatti è stata sottoscritta una convenzione tra il Comune di Seveso e la società ASD Arcieri Bosco delle Querce per l’esecuzione del progetto “Agonismo, scuola e diversità: Seveso centra l’inclusione con un nuovo campo per il tiro con l’arco”.

La società sportiva gestirà il centro sportivo di via Ortles per i prossimi sette anni promuovendo attività sportiva con particolare riguardo ai giovani, giovanissimi e agli atleti disabili oltre a impegnarsi nell’organizzazione di almeno un torneo giovanile all’anno. Alle 10.00 aprirà ufficialmente Sportissimo. Nel pomeriggio alle 15.30 è in programma “Bulli e pupe a 4

zampe” la sfilata cinofila per cani di razza e fantasia il cui ricavato verrà devoluto all'Associazione Famiglie Miopatia Nemalinica.

È possibile iscriversi sabato 9 Settembre durante la "Notte Bianca" oppure domenica 10 dalle 10 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 14.40 durante Sportissimo.

Sportissimo sarà infatti il coronamento di un week-end intensissimo per Seveso dopo la Notte Bianca della sera precedente. E il contributo del Sindaco Alessia Borroni parte proprio da qui.

«Riproponiamo per il secondo anno due grandi eventi noti non soltanto a Seveso ma in tutta la Brianza, capaci di attirare molta gente. È la dimostrazione che piacciono, che la formula è quella giusta. Ringrazio la Pro Loco, tutti i dipendenti comunali e i miei assessori che si stanno impegnando per la loro realizzazione e sono certa che diventeranno un appuntamento fisso anche nei prossimi anni».

"Un'occasione per raccontare il valore delle nostre società sportive"

«Sportissimo, proposto insieme a Proloco Seveso, rappresenta l'occasione di raccontare il Valore delle nostre società sportive che offriranno a tutti la possibilità di vivere lo sport a 360 gradi in una giornata speciale e in un luogo unico, il Bosco delle Querce. La pratica dello sport, soprattutto per i più piccoli e le più piccole, ha una forte valenza educativa ed è proprio per questo che, chiunque, potrà conoscere meglio il variegato panorama che la nostra Città offre anche attraverso le prove concrete che si potranno effettuare con tutte le società presenti. A tutti va, fin da ora, il mio personale ringraziamento per l'impegno, la dedizione e la passione che mettono a disposizione per la nostra Seveso» dice Marco Mastrandrea, assessore al commercio e allo sport del Comune di Seveso.

Le società sportive presenti a Sportissimo

• ASD Ginnastica Sampietrina

• GS Cicli Fiorin ASD

• ASD DojoTora Kin Karate

• Judo ClubSho-dan ASD

• ASD BCS 2011 (Basket Cesano Seveso)

• CAI – Club Alpino Italiano sez. Seveso

• ASD GSO Sampietrina (volley)

• ASD Altopiano Volley

• ASD Bushin Karate do Seveso

• ASD Multisport Il Girasole

• ASD Marathon Club Seveso

• ASD Arcieri Bosco delle Querce

• ASD Ballet Studio

• ASD In Robore Virtus

• ASD Dan Bien

• ASD Cabs

• Taj Shi Ryu ASD Ju Jutsu

• ASD Pugilistica Brianza

• ASD Makom

• ASDC Base 96