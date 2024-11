Fervono i preparativi per la 22° Stravillasanta 2024 in programma domenica 24 novembre. La corsa su strada non competitiva prevede un percorso di 10 chilometri aperta a tutti. Parte del ricavato sarà devoluto alla San Vincenzo De Paoli.

Tutto pronto per la Stravillasanta 2024

Dopo la conclusione della 1^ edizione della Trail Witch Project lo scorso 31 ottobre e della 4^ Donne in Corsa e in attesa del 18° Allenamento di Natale del prossimo sabato 21 dicembre, tutti appuntamenti organizzati in collaborazione con il Partner tecnico Affari&Sport , ecco chee arriva il poker con la Stravillasanta.

Il Gruppo Podistico Villasantese (GPV) con il patrocinio del Comune di Villasanta è in piena organizzazione della 22^ edizione della STRAVILLASANTA di domenica 24 novembre.

L'appuntamento

La manifestazione si preannuncia come una grande festa dove la corsa, la solidarietà e tanti amici si mischiano in una formula perfetta, dove quello che conta non è il tempo impiegato a concludere i 10 Km ma partecipare e divertirsi.

Splendido il percorso tra le vie centrali di Villasanta e poi nella magnifica cornice autunnale del Parco di Monza. La manifestazione è anche valida come 3° Memorial Mario Ancri in ricordo del primo Presidente del Gruppo Podistico Villasantese (GPV) e “ figura storica” per lo Sport di Villasanta.

Inoltre, tutti i pettorali della STRAVILLASANTA indicheranno il numero 1522, linea nazionale antiviolenza e stalking, come simbolo di supporto e sensibilizzazione. Infatti, lunedì 25 novembre ci sarà la Giornata internazionale per L’ELEMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE.

Solidarietà

Come da tradizione ben consolidata, parte dell’incasso delle quote d’iscrizione sarà devoluto in beneficenza in favore dell'Associazione San Vincenzo De Paoli di Villasanta che opera sul territorio di Villasanta supportando le famiglie in difficoltà. A Monza e in Brianza, dov'è nata nel 1856, la San Vincenzo comprende oltre 260 volontari. Solo a Villasanta assiste oltre 150 famiglie in difficoltà.

Iscrizioni e pacco gara

Le iscrizioni potranno essere effettuate fino a giovedì 21 novembre direttamente da Affari&Sport oppure, sul sito endu oppure la mattina stessa dell’evento dalle 8:30 e fino alle 9:15.