Tutto pronto per la StraVimercate 2023

E' tutto pronto in città per l'edizione numero 23 della StraVimercate che si correrà domenica 8 ottobre.

La marcia podistica non competitiva, aperta a tutti promossa dall’assessorato allo Sport in collaborazione con la Polisportiva Di.Po., prenderà il via dal centro Giovanile Cristo Re di via Valcamonica, 27 a Vimercate. Cinque i percorsi previsti che si attraverseranno le vie della città e delle sue frazioni.

I percorsi

Il percorso più breve è di 7 km, gli intermedi di 14 km, 21 km e i due più lunghi di 28 km e 30 km (per i percorsi di 21, 28 e 30 km è obbligatorio il certificato medico agonistico). Il ritrovo è previsto dalle ore 7.15 mentre dalle ore 7.30 fino alle ore 9.00 la partenza per tutti i percorsi. L’iscrizione ha un costo pari a 5 euro: i gruppi si potranno iscrivere fino alle 17 di sabato 7 ottobre (riferimento Michela al numero 3924451864) mentre le adesioni dei singoli cittadini si raccoglieranno fino all’orario di partenza.

"Un evento capace di valorizzare il nostro territorio"