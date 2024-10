Come tradizione vuole, la seconda domenica di ottobre torna a Vimercate la stracittadina arrivata al traguardo della sua ventiquattresima edizione. Quest'anno il via sarà domenica 13 ottobre.

Tutto pronto per la Stravimercate, ecco come iscriversi

La marcia podistica non competitiva, aperta a tutti promossa dall’assessorato allo Sport in collaborazione con la Polisportiva Di.Po., prenderà il via dal centro Giovanile Cristo Re di via Valcamonica, 27.

Sono cinque i percorsi previsti che attraverseranno le vie della città e delle sue frazioni: il percorso più breve è di 7 km, gli intermedi di 14 km, 21 km e i due più lunghi di 28 km e 30 km.

Il ritrovo è previsto dalle ore 7.15 mentre dalle ore 7.30 fino alle ore 9.00 la partenza per tutti i percorsi. L’iscrizione ha un costo pari a 4 euro senza riconoscimento. Per i percorsi di 21, 28 e 30 km è obbligatorio il certificato medico agonistico. Da ricordare anche che le iscrizioni dei gruppi si raccolgono fino alle 17 di sabato 12 ottobre (il riferimento è Michela al numero 3924451864) mentre i singoli cittadini si possono iscrivere fino all’orario di partenza.

Il percorso anche lungo gli itinerari del MuVim

“La nostra stracittadina è ormai una consuetudine: una manifestazione organizzata con la Polisportiva Di.Po, con il sostegno dei partner e con la collaborazione dei cittadini volontari - ha dichiarato Mariasole Mascia vicesindaco della Città di Vimercate con delega allo Sport. Un appuntamento capace di attirare podisti, professionisti e non, che correrà anche lungo gli itinerari di MuVim, realizzati per permettere di svolgere tutto l'anno attività all'aria aperta, alla scoperta del nostro territorio”.

(foto repertorio)