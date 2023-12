Un autunno di successo, con tantissimi eventi e altrettanti partecipanti. Parliamo dell'autunno di Concorezzo dove, alle proposte dell'Amministrazione comunale dedicate sia ai bambini che agli adulti, hanno risposto in tantissimi: oltre mille partecipanti.

Un autunno da tutto esaurito per gli eventi di Concorezzo

Ogni spettacolo ha registrato, infatti, il tutto esaurito. Per alcuni eventi l’ufficio Cultura ha addirittura dovuto aprire una lista di attesa e, successivamente, aumentare il numero di posti a disposizione per far fronte alla grande richiesta di prenotazioni.

Un risultato frutto di una programmazione di eventi, concerti, conferenze e spettacoli teatrali, pensata per andare incontro ai gusti e alle esigenze delle diverse fasce di età.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Per poter gestire in modo strutturato la grande richiesta da parte del pubblico, il Comune ha anche introdotto un sistema di prenotazione digitale.

“Concorezzo si riconferma città della Cultura in cui l’entusiasmo delle persone per iniziative teatrali, artistiche o di divulgazione è assolutamente reale- ha affermato il sindaco Mauro Capitanio-. Avere registrato oltre mille presenze ai nostri eventi nel solo periodo autunnale rappresenta la conferma di un lavoro di programmazione e di organizzazione di grande livello, paragonabile a quello delle città capoluogo. Per far fronte alle tante richieste abbiamo anche attivato le liste di attesa e un sistema di prenotazione digitale in grado di coordinare l’alto numero di persone interessate alle iniziative che abbiamo programmato. Gli eventi organizzati, frutto anche della collaborazione con le associazioni e le diverse realtà del territorio, hanno coinvolto anche persone dai comuni limitrofi attirati dall’offerta di qualità della nostra città”.

Una città dal grande fervore culturale

“I concorezzesi hanno risposto con grande entusiasmo alla proposta culturale del Comune anche per il periodo autunnale- ha commentato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo-. Si tratta di un aspetto bello e importante che sottolinea il fervore culturale della nostra città. Un entusiasmo accolto e guidato dal nostro Ufficio Cultura che con competenza e lungimiranza ha saputo pensare a un programma strutturato in modo trasversale così da accogliere le richieste di tutte le fasce di popolazione. Anche la Biblioteca ha proposto iniziative di grande livello come la Reading Challenge, stimolando un gruppo di appassionati lettori di Concorezzo, nella scoperta di nuovi generi letterari. Non solo. Le iniziative di Nati per leggere dedicate alle famiglie e ai bambini hanno registrato un grande interesse con oltre 50 persone presenti.

Di particolare rilievo nella programmazione degli eventi degli ultimi mesi, è il progetto teatrale legato a Elio Vittorini e Ginetta Varisco con 240 spettatori oltre a una lunga lista di attesa che ci ha spinto a metterci al lavoro per valutare altre date da proporre il prossimo anno.

Villa Zoia rappresenta per Concorezzo un hub della cultura a servizio della città. Un’area immersa nel verde nel centro della città dove poter partecipare alle manifestazioni ed eventi culturali”.

E non è ancora finita...

La stagione culturale autunnale ha previsto anche un’iniziativa natalizia dedicata ai bambini in Biblioteca (Il Natale di Orso Bruno) e si concluderà con il concerto gospel di Natale in programma per il 21 dicembre alle ore 21 al Cineteatro San Luigi. Due eventi, anche in questo caso, gratuiti.

In piazza della Pace è inoltre attiva la tradizionale pista di pattinaggio su ghiaccio.